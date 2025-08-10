ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky dankbaar na statement Europese leiders over rol Oekraïne

Samenleving
door anp
zondag, 10 augustus 2025 om 9:28
bijgewerkt om zondag, 10 augustus 2025 om 10:29
anp100825038 1
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is blij dat een aantal Europese leiders in een gezamenlijke verklaring heeft benadrukt dat er geen vrede kan komen zonder Oekraïne daarbij te betrekken. Komende vrijdag gaat de Amerikaanse president Donald Trump om de tafel met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, maar Zelensky is daar niet uitgenodigd omdat Poetin dat niet wil.
"Het einde van de oorlog moet eerlijk zijn en ik ben dankbaar voor iedereen die Oekraïne en ons volk steunt", schrijft Zelensky op X. Volgens hem verdedigt Oekraïne in deze oorlog "de essentiële veiligheidsbelangen van onze Europese landen".
Onder het statement van Europese leiders stonden de handtekeningen van de Franse president Emmanuel Macron, de Italiaanse premier Giorgia Meloni, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz, de Britse premier Keir Starmer, de Finse president Alexander Stubb, de Poolse premier Donald Tusk en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.
Vorig artikel

China wil dat VS exportbeperkingen versoepelt voor chips, zegt FT

POPULAIR NIEUWS

ANP-478871420

VVD onder leiding van Yeşilgöz op weg naar historische nederlaag

ANP-530481338

Ze zijn 80 maar hun geheugen is 30 jaar jonger: wat we weten over 'superagers’

ANP-530952301

Melania Trump speelt onverwacht een steeds grotere rol in het Witte Huis

collage (76)

Drie keer per dag rijst: waarom er bijna geen dikke Japanners zijn

ANP-521979212

Vijf slimme trucs om minder te piekeren en sneller te beslissen

shutterstock_2359545129

Waarom Duitsers hard willen blijven rijden op de Autobahn