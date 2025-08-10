Zelensky dankbaar na statement Europese leiders over rol Oekraïne

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is blij dat een aantal Europese leiders in een gezamenlijke verklaring heeft benadrukt dat er geen vrede kan komen zonder Oekraïne daarbij te betrekken. Komende vrijdag gaat de Amerikaanse president Donald Trump om de tafel met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, maar Zelensky is daar niet uitgenodigd omdat Poetin dat niet wil.

"Het einde van de oorlog moet eerlijk zijn en ik ben dankbaar voor iedereen die Oekraïne en ons volk steunt", schrijft Zelensky op X. Volgens hem verdedigt Oekraïne in deze oorlog "de essentiële veiligheidsbelangen van onze Europese landen".

Onder het statement van Europese leiders stonden de handtekeningen van de Franse president Emmanuel Macron, de Italiaanse premier Giorgia Meloni, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz, de Britse premier Keir Starmer, de Finse president Alexander Stubb, de Poolse premier Donald Tusk en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.