Activisten tegen oorlog in Gaza verstoren Israëlische tv-show

Samenleving
door anp
zondag, 10 augustus 2025 om 11:35
bijgewerkt om zondag, 10 augustus 2025 om 11:39
Een groep Israëlische activisten heeft een live-uitzending van het televisieprogramma Big Brother verstoord om te protesteren tegen de oorlog in Gaza. Ze sprongen op het podium en gingen demonstratief op de grond zitten tot ze door beveiligers werden weggehaald.
"Het volk eist: stop het schieten", riepen de demonstranten tijdens de show. De verstoring is opgeëist door Standing Together, een organisatie die actievoert voor vrede tussen de Israëliërs en de Palestijnen.
"Terwijl op slechts een uur rijden van de Big Brother-studio's de gijzelaars worden achtergelaten om te sterven en kinderen omkomen van de honger, weigeren de media om het volk te vertellen wat er in Gaza gebeurt en zenden ze uit alsof alles normaal is", staat in een verklaring op de Facebookpagina van Standing Together.
Volgens de activisten kunnen Israëlische burgers niet langer doen alsof er niets aan de hand is en moeten ze de regering onder druk zetten om de oorlog te beëindigen.
