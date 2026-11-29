DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet meer doen om Nederlanders te beschermen tegen cybercriminaliteit. Dat stelt de Cyber Security Raad (CSR) in een adviesrapport dat maandag aan justitieminister David van Weel wordt overhandigd. De belangen van burgers zijn de afgelopen jaren volgens de adviseur uit het oog verloren, terwijl mensen steeds meer zaken online moeten regelen en het aantal slachtoffers van onder meer oplichting, bedreiging en hacking naar verwachting toeneemt.

In het rapport doet de CSR veertien aanbevelingen aan het kabinet. Zo adviseert de raad de digitale omgeving ongemerkt veilig te maken voor burgers, met maatregelen die bewezen effectief zijn. Voorbeelden hiervan zijn phishinglinks automatisch blokkeren, malafide .nl-domeinnamen sneller verwijderen en de wetgeving voor zoekmachines en grote platforms strenger handhaven.

Ook bedrijven, zoals onlineplatforms en zoekmachines, doen wat de CSR betreft veel te weinig om burgers te beschermen. Om datalekken te voorkomen, hebben bedrijven een prikkel nodig om minder gegevens te verzamelen en data zorgvuldiger te bewaren en te beveiligen, aldus het rapport. Leg bij een datalek meer verantwoordelijkheid bij de organisatie en minder bij het individu, luidt een ander advies. Maak concreet wat een organisatie met een ernstig datalek voor slachtoffers moet doen. Zorg daarnaast voor scherper toezicht en hogere boetes voor organisaties die slordig omgaan met persoonsgegevens.

Advies en hulp

De overheid zet momenteel vooral in op voorlichtingscampagnes, maar toch worden jaarlijks 2,5 miljoen Nederlanders slachtoffer van onlinecriminaliteit, stelt de adviesraad. "Door AI zijn nepwebsites en phishingberichten nauwelijks nog van echt te onderscheiden. Je kunt niet meer van mensen verwachten dat ze elke link en elke website zelf controleren", zegt CSR-raadslid Eppo van Nispen tot Sevenaer. Het roer moet om, vindt hij. "Zeker nu het aantal phishingmails, na de reeks datalekken van de laatste tijd, zorgwekkende proporties aanneemt."

Slachtoffers weten vaak niet waar ze terechtkunnen voor advies en hulp, omdat er veel verschillende meld- en hulppunten zijn en het onduidelijk is wie wat doet, aldus de raad. Vereenvoudig dit met een centraal punt voor meldingen, hulp en advies.

Verder zou het kabinet meer centrale regie over ministeries heen moeten nemen. Blijven resultaten uit of levert vrijwillige samenwerking met private partijen onvoldoende op, dan moet het kabinet ingrijpen en waar nodig maatregelen opleggen.