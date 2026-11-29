Op de voorruit van veel wintersporters zit nog een rood plakvignet. Het is het laatste in zijn soort.

Vanaf dinsdag 1 december verkoopt Oostenrijk alleen nog digitale vignetten, gekoppeld aan je kenteken. Dat scheelt krabben en plakken. Maar wie het jaarvignet op het laatste moment online koopt, kan voor een verrassing komen te staan.

Wat verandert er?

Het plakvignet wordt na 30 november niet meer verkocht. Heb je er al een voor 2026, dan mag je daarmee rijden tot en met 31 januari 2027.

Vanaf 1 februari 2027 geldt alleen nog het digitale vignet. Dat geldt voor alle varianten: het dagvignet, het 10-dagenvignet, het 2-maandenvignet en het jaarvignet.

De 18-dagenregel

Koop je als particulier online een jaarvignet of 2-maandenvignet bij ASFINAG, de Oostenrijkse snelwegbeheerder, dan is dat op zijn vroegst geldig vanaf de 18e dag na aankoop.

Dat komt door de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, plus drie dagen voor een eventuele annulering per post.

Wie op zaterdag 19 december richting de piste vertrekt, moet een online jaarvignet dus uiterlijk op 1 december kopen. Een dagvignet of 10-dagenvignet is online wel direct geldig.

Het jaarvignet dat je vandaag online koopt, is pas over 18 dagen geldig.

Zonder wachttijd

De wachttijd geldt niet als je het vignet koopt bij een verkooppunt, aan een automaat of bij een erkende verkooppartner. Dan zijn alle varianten direct geldig.

In de ANWB -winkel is het digitale vignet ook meteen te gebruiken. In Oostenrijk kan het onder meer bij tolstations, de automobielclubs en geselecteerde tankstations en tabakszaken. Daar kun je ook contant betalen.

Nu kopen is goedkoper

Het jaarvignet 2027 kost tot en met 31 december 106,80 euro. Vanaf 1 januari wordt dat 108,90 euro.

Wie nu koopt, mag het vignet gebruiken tot en met 31 januari 2028. Het 10-dagenvignet gaat van 12,80 naar 13 euro.

Let op je kenteken

Het digitale vignet hangt aan je kenteken en geeft het land van registratie aan. Bij een tikfout is het vignet niet aan je auto gekoppeld. Controleer dus bij aankoop wat je invult.

Rijd je zonder geldig vignet, dan volgt een betalingsverzoek voor vervangende tol: 200 euro voor een personenauto. Betaal je dat niet, dan volgt een boete van 300 tot 3.000 euro.

Een vignet dat je pas onderweg koopt, helpt niet. De tol voor die rit wordt dan als niet betaald beschouwd.

Een vignet dat je pas onderweg koopt, telt voor die rit niet.

Pas op voor nepwinkels

Wie online zoekt, komt ook nepwinkels tegen, vaak als betaalde advertentie bovenaan de zoekresultaten. ASFINAG vraagt nooit per e-mail om betaling van vervangende tol.

En voor de Brenner en enkele tunnels, zoals de Tauern-, Karawanken- en Arlbergtunnel, betaal je nog steeds een apart trajecttarief.

Feitenkader

Plakvignet: verkoop stopt 30 november 2026, geldig tot en met 31 januari 2027. Jaarvignet 2027: 106,80 euro tot en met 31 december, daarna 108,90 euro. Geldig van 1 december 2026 tot en met 31 januari 2028. Online gekocht jaar- of 2-maandenvignet: pas geldig vanaf de 18e dag. Dag- en 10-dagenvignet: online direct geldig. Zonder geldig vignet: 200 euro vervangende tol.

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