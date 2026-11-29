Op 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling. Wie zonnepanelen heeft, kan de stroom die hij in de zomer teruglevert dan niet langer wegstrepen tegen de stroom die hij 's avonds en in de winter van het net haalt.

Dat verandert de rekensom achter elke kilowattuur, en daarmee het beste moment voor de wasmachine.

Wat er verandert op 1 januari

Tot nu toe verrekent je leverancier afname en teruglevering, inclusief energiebelasting en btw. Vanaf 2027 betaal je over alle stroom die je van het net haalt het volle tarief, met belastingen.

Voor stroom die je teruglevert, krijg je een terugleververgoeding. Tot 2030 moet die minstens de helft zijn van het kale leveringstarief: de stroomprijs zonder belastingen.

Daar staan terugleverkosten tegenover. Die mogen blijven, zolang het gaat om kosten die de leverancier maakt om teruggeleverde stroom te verwerken. Soms vallen ze hoger uit dan de vergoeding.

Wel valt er in januari een kostenpost weg: de kosten van het salderen zelf. Daardoor wordt verwacht dat de terugleverkosten dalen. Hoeveel, verschilt per leverancier en contract.

Een kilowattuur die je zelf gebruikt, is na 1 januari veel meer waard dan een kilowattuur die je teruglevert.

Waarom eigen stroom meer waard wordt

Over zonnestroom die je direct zelf verbruikt, betaal je geen belasting en geen leverancierskosten. Elke kilowattuur die je niet hoeft in te kopen, scheelt je dus het volle tarief.

Voor teruggeleverde stroom houd je bij een vast of variabel contract na aftrek van de terugleverkosten vaak maar een paar cent per kilowattuur over. Soms is dat nog minder.

Zonder er iets voor te doen, gebruik je gemiddeld zo'n 30 procent van je eigen zonnestroom zelf. Die gaat vooral naar apparaten die altijd aanstaan, zoals de koelkast en de wifirouter.

Waarom 12 uur 's middags

Zonnepanelen leveren het meest op tussen ongeveer 10 en 16 uur. Wie de wasmachine, vaatwasser of droger in dat venster laat draaien, verbruikt meer eigen stroom. Het eigen verbruik stijgt daarmee van zo'n 30 naar zo'n 35 procent.

Veel apparaten hebben een uitgestelde start. Ruim de vaatwasser 's avonds in en laat hem rond het middaguur beginnen.

Zet de apparaten wel na elkaar aan. Wasmachine en vaatwasser vragen in het eerste half uur de meeste stroom. Draaien ze tegelijk, dan haal je al snel toch stroom van het net.

Het effect is bescheiden. Voor een gezin met 3.200 kilowattuur verbruik per jaar scheelt het in een rekenvoorbeeld zo'n 25 euro per jaar. Meer levert het overdag laden van een elektrische auto op, of het opwarmen van het voorraadvat van een volledig elektrische warmtepomp: dan kan het eigen verbruik naar 40 tot 50 procent.

De thuisbatterij lijkt de logische uitweg, maar voor de meeste huishoudens klopt de rekensom nog niet.

En die thuisbatterij?

Een thuisbatterij kan het eigen verbruik verhogen naar zo'n 60 procent. Maar hij is duur, en de besparing op de stroomrekening is meestal niet genoeg om hem terug te verdienen.

Een gemiddeld huishouden doet er ongeveer vijftien jaar over om een thuisbatterij terug te verdienen. Dat is ongeveer de levensduur van zo'n batterij.

Wie zijn verbruik heel actief stuurt, kan sneller uitkomen. Zekerheid is er niet: de energiemarkt is volop in beweging.

Wat je nu kunt doen

Kijk in je contract hoe terugleververgoeding en terugleverkosten vanaf 1 januari zijn geregeld. Bij een vast contract mag de leverancier de terugleververgoeding niet zomaar wijzigen.

Je leverancier moet je verbruik en teruglevering splitsen in de periode tot en met 31 december 2026 en de periode daarna.

Wijzigt je leverancier de voorwaarden van een doorlopend contract vanwege het einde van salderen? Dan mag je kosteloos overstappen.

Feitenkader

Salderen stopt op 1 januari 2027, zonder afbouw. Daarna betaal je energiebelasting en btw over alle stroom die je van het net haalt. Voor teruglevering krijg je tot 2030 minstens 50 procent van het kale leveringstarief; terugleverkosten mogen blijven. Over eigen zonnestroom die je direct gebruikt, betaal je geen belasting. Gemiddeld gebruik je zo'n 30 procent zelf, met was en vaat overdag zo'n 35 procent en met een thuisbatterij zo'n 60 procent.

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