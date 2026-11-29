Tot nu toe maakt het voor de vliegbelasting niet uit of je naar Barcelona of naar Bangkok vliegt. In 2026 betaal je voor elke vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven 30,25 euro per passagier.

Vanaf 1 januari 2027 verandert dat. Dan hangt de belasting af van je eindbestemming: hoe verder weg, hoe hoger het bedrag.

Drie tarieven

Er komen drie afstandsklassen. Die zijn gebaseerd op de afstand van Amsterdam tot de hoofdstad van het land waar je naartoe vliegt.

Laag tarief, 31,04 euro: bestemmingen tot ongeveer 2.000 kilometer, waaronder de hele Europese Unie.

Middentarief, 49,87 euro: ongeveer 2.000 tot 5.500 kilometer, zoals Turkije, Egypte, Marokko en Israël.

Hoog tarief, 59,43 euro: alle overige bestemmingen, zoals Canada, Mexico, Indonesië en Zuid-Afrika.

Welk land in welke klasse valt, staat in vaste lijsten. Die volgen niet altijd de kaart. Tunesië en Algerije liggen dichterbij dan 2.000 kilometer, maar vallen toch in het middentarief.

Omgekeerd geldt voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint-Eustatius het lage tarief, hoewel die eilanden verder dan 5.500 kilometer weg liggen. Ook de Canarische Eilanden vallen als deel van Spanje in de laagste klasse.

Voor een zonvakantie in Spanje verandert er nauwelijks iets. Voor Egypte of Turkije betaal je bijna twintig euro per persoon meer.

Zoveel betaal je per retourtje

Vliegbelasting wordt alleen geheven bij vertrek vanaf een Nederlandse luchthaven. Bij een retourtje betaal je dus één keer: op de heenvlucht.

Spanje, ook Tenerife of Gran Canaria: 31,04 euro per persoon, 79 cent meer dan nu. Voor een gezin van vier is dat 124,16 euro.

Turkije of Egypte: 49,87 euro per persoon, 19,62 euro meer dan nu. Een gezin van vier betaalt 199,48 euro, ruim 78 euro meer dan in 2026.

Een verre bestemming zoals Thailand, de Verenigde Staten of Mexico: 59,43 euro per persoon, 29,18 euro meer. Voor vier personen is dat 237,72 euro.

Kinderen jonger dan twee jaar tellen niet mee. De belasting wordt verwerkt in de ticketprijs. Luchtvaartmaatschappijen zijn niet verplicht haar door te berekenen, maar doen dat overwegend wel.

Overstappen: de eindbestemming telt

Het tarief hangt af van de eindbestemming in je vervoersovereenkomst, ook als je onderweg overstapt. Vlieg je van Amsterdam via Istanbul naar Bangkok, dan geldt het hoge tarief en niet het middentarief voor Turkije.

Wie op Schiphol alleen overstapt, bijvoorbeeld van Londen naar New York, betaalt geen Nederlandse vliegbelasting. Transferpassagiers zijn uitgezonderd.

Vertrek je vanaf een luchthaven over de grens, dan gelden de belastingen van dat land. In Duitsland ligt het tarief voor lange vluchten even hoog als het nieuwe Nederlandse hoge tarief.

Wie via Istanbul naar Bangkok vliegt, betaalt het tarief voor Thailand, niet voor Turkije.

Nog niet helemaal definitief

Het hoge tarief zou eerst 74,81 euro worden. Het kabinet verlaagde dat naar 59,43 euro, het bedrag dat Duitsland rekent voor lange vluchten. Zo moeten Nederlandse luchthavens beter kunnen concurreren met Duitse.

Die verlaging zit in het Belastingplan 2027. De Tweede Kamer stemde half november in, de Eerste Kamer stemt naar verwachting op 15 december. Tot die tijd kunnen de tarieven nog veranderen.

Voor de belasting telt het jaar waarin je vertrekt. Zo gold het tarief van 2026 ook voor tickets die al eerder waren gekocht. Of je bij een eerder geboekt ticket iets moet bijbetalen, hangt af van de voorwaarden van je airline.

Feitenkader

Vliegbelasting per vertrekkende passagier vanaf een Nederlandse luchthaven, vanaf 1 januari 2027: 31,04 euro (laag, onder meer EU en Caribisch deel van het Koninkrijk), 49,87 euro (midden, onder meer Turkije, Egypte, Marokko) en 59,43 euro (hoog, overige bestemmingen). In 2026: 30,25 euro voor elke vlucht. Overstappers op een Nederlandse luchthaven en kinderen onder twee jaar betalen niet. De eindbestemming bepaalt het tarief. De Eerste Kamer stemt naar verwachting op 15 december.

Meer weten?

Publicatievelden

Discover-kop: Vliegbelasting vanaf januari per bestemming: zoveel betaal je naar Spanje of Egypte

SEO-titel: Vliegbelasting 2027 per bestemming: tarieven voor Spanje, Turkije, Egypte

Meta-description: Vanaf 1 januari 2027 hangt de vliegbelasting af van je bestemming. Zoveel betaal je per persoon naar Spanje, Turkije, Egypte of een verre bestemming.

Slug: vliegbelasting-2027-per-bestemming-spanje-egypte-turkije

Teaser: Vanaf 1 januari maakt het voor de vliegbelasting uit of je naar Málaga, Hurghada of Bangkok vliegt. Wat betaal je per retourtje, en wie ontspringt de dans?

Beeldomschrijving: Fotorealistisch: vertrekhal van een moderne luchthaven bij ochtendlicht, reizigers met koffers onscherp op de achtergrond, een vliegtuig zichtbaar door grote ramen.

Alt-tekst: Reizigers met koffers in een vertrekhal met een vliegtuig achter de ramen

HTML-snippet Meer weten? (Newsifier)

<h4>Meer weten?</h4><ul><li><a href="https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/vliegbelasting/vliegbelasting" target="_blank" rel="noopener">Belastingdienst: vliegbelasting en wijzigingen vanaf 1 januari 2027</a></li><li><a href="https://www.rijksoverheid.nl/themas/verkeer-en-vervoer/luchtvaart/belasting-op-luchtvaart" target="_blank" rel="noopener">Rijksoverheid: belasting op luchtvaart</a></li><li><a href="https://www.eerstekamer.nl/infodossier/pakket_belastingplan_2027" target="_blank" rel="noopener">Eerste Kamer: dossier Pakket Belastingplan 2027</a></li></ul>

Redactionele feitencheck (NIET publiceren)

Onderstaande bijlage is uitsluitend voor eindcontrole vóór publicatie in Newsifier. Laatst gecontroleerd: 29 november 2026.

# Claim in tekst Bron (link) Directe citaat uit bron Zekerheid 1 2026: 30,25 euro per passagier voor elke vlucht vanaf NL-luchthaven BelastingdienstRijksoverheid "Het tarief vliegbelasting voor 2026 is € 30,25 per passagier per vlucht.""De vliegbelasting is in 2026 voor elke vliegreis € 30,25 per passagier." ✅ hard 2 Vanaf 1 januari 2027 afhankelijk van eindbestemming; verder = hoger BelastingdienstRijksoverheid "Vanaf dan wordt het tarief van de vliegbelasting bepaald op basis van de eindbestemming van de passagier [...] Het tarief wordt namelijk hoger naarmate de afstand toeneemt.""Hoe verder iemand vliegt, hoe hoger de vliegbelasting is per persoon per vlucht." ✅ hard 3 Indeling op afstand Amsterdam tot hoofdstad van bestemmingsland, via vaste lijsten Memorie van toelichting (Kamerstuk)Omnyacc "op basis van de hemelsbrede afstand tussen Amsterdam en de hoofdstad van het land van de eindbestemming. [...] limitatieve lijsten van staten en gebieden per tariefcategorie""Daarbij ligt in de eerste categorie staten de hoofdstad op maximaal ongeveer 2.000 km van Amsterdam." ✅ hard 4 Laag 31,04 / midden 49,87 / hoog 59,43 euro BelastingdienstOndernemersplein "geldt een tarief van € 31,04 per passagier. [...] € 49,87 per passagier. [...] € 59,43 per passagier.""laag tarief (onder de 2.000 km): € 31,04 per passagier - midden tarief (2.000 – 5.500 km): € 49,87 per passagier - hoog tarief (meer dan 5.500 km): € 59,43 per passagier" ✅ hard (onder voorbehoud Eerste Kamer, in tekst vermeld) 5 Laag: tot ca. 2.000 km, waaronder hele EU RijksoverheidBelastingdienst (bijlage A) "Korte vluchten zijn vluchten binnen de Europese Unie en vluchten tot ongeveer 2000 kilometer vanaf Amsterdam.""Bijlage A bevat o.a. Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Portugal, Spanje, Roemenië, Finland (alle EU-lidstaten)" ✅ hard 6 Midden: Turkije, Egypte, Marokko, Israël Belastingdienst (bijlage B)Rijksoverheid "Egypte [...] Israël [...] Marokko [...] Turkije""Een middellange vlucht is zo’n 2000 tot 5500 kilometer. Dat zijn vluchten naar bijvoorbeeld Egypte en Turkije." ✅ hard 7 Hoog: overige, zoals Canada, Mexico, Indonesië, Zuid-Afrika RijksoverheidBelastingdienst "Bijvoorbeeld vluchten naar Canada, Mexico, Indonesië en Zuid-Afrika.""Voor eindbestemmingen in staten en gebieden die niet in bijlage A of bijlage B staan, geldt een tarief van € 59,43 per passagier." ✅ hard 8 Tunesië en Algerije: dichterbij dan 2.000 km, toch middentarief Memorie van toelichting (Kamerstuk)Belastingdienst (bijlage B) "Tunesië en Algerije vallen ondanks een afstand van hun hoofdstad tot Amsterdam van minder dan 2000 kilometer onder bijlage B.""Algerije [...] Tunesië" ✅ hard 9 Caribisch deel Koninkrijk: laag tarief ondanks >5.500 km; Canarische Eilanden laag RijksoverheidBelastingdienst (bijlage A) "Voor vluchten naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint-Eustatius geldt het lage belastingtarief. Deze eilanden liggen wel op meer dan 5500 kilometer van Amsterdam [...] Bijvoorbeeld voor de Canarische eilanden, die bij Spanje horen.""Nederland, met inbegrip van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. [...] Spanje, met inbegrip van de autonome regio de Canarische Eilanden." ✅ hard 10 Alleen bij vertrek vanaf NL-luchthaven; retour = één keer (heenvlucht) BelastingdienstRijksoverheid "betaalt u vliegbelasting per passagier die 2 jaar of ouder is en die vanaf uw luchthaven vertrekt.""Sinds 1 januari 2021 geldt een vliegbelasting voor passagiers die vertrekken vanaf een Nederlandse luchthaven." ✅ hard (retour = één keer is afgeleid: terugvlucht vertrekt niet uit NL) 11 Rekenvoorbeelden: Spanje 31,04 (+0,79; gezin 124,16), Turkije/Egypte 49,87 (+19,62; gezin 199,48, +78,48), ver 59,43 (+29,18; gezin 237,72) Eigen berekening op basis van Belastingdienst "€ 31,04 / € 49,87 / € 59,43 per passagier (2027) tegenover € 30,25 (2026)" ✅ hard (rekenkundig gecontroleerd) 12 Thailand, VS: hoog tarief BelastingdienstRijksoverheid "Thailand en Verenigde Staten staan niet in bijlage A of B; 'niet in bijlage A of bijlage B [...] € 59,43'""een lange vlucht is meer dan 5500 kilometer vanaf Amsterdam" ✅ hard 13 Kinderen jonger dan twee jaar tellen niet mee Belastingdienst "Transferpassagiers, boordpersoneel en kinderen jonger dan 2 jaar hoeft u niet mee te tellen." ✅ hard (officiële bron) 14 Verwerkt in ticketprijs; niet verplicht, overwegend wel doorberekend Wetsvoorstel differentiatie (MvT)Tweede Kamer, brief regering "Ervan uitgaande dat de vliegbelasting door de luchtvaartmaatschappij aan de passagier wordt doorbelast, hetgeen geen verplichting is, maar wel overwegend het geval is.""Zij zullen die kosten naar verwachting, net als alle andere kosten, op voorhand in de ticketprijs doorberekenen." ✅ hard 15 Eindbestemming in vervoersovereenkomst bepaalt, ook bij overstap BelastingdienstRijksoverheid "bepaald op basis van de eindbestemming van de passagier, zoals blijkt uit de vervoersovereenkomst.""De eindbestemming van de passagier bepaalt de vliegbelasting. Dit geldt ook wanneer er tussendoor een overstap wordt gemaakt." ✅ hard (Istanbul-Bangkok is illustratief voorbeeld) 16 Transferpassagiers uitgezonderd BelastingdienstOmnyacc "Transferpassagiers zijn uitgezonderd van de vliegbelasting.""Niet voor transfers" ✅ hard 17 Duits tarief lange vluchten gelijk aan nieuw NL-hoog tarief Rijksoverheid "Dit is hetzelfde tarief als in Duitsland geldt voor lange vluchten. Zo kunnen Nederlandse luchthavens beter concurreren met Duitse luchthavens." ⚠️ één bron (Rijksoverheid); niet onafhankelijk geverifieerd bij Duitse overheid 18 Hoog tarief eerst 74,81, verlaagd naar 59,43 RijksoverheidOndernemersplein "vluchten langer dan 5500 kilometer: € 74,81. [...] Daarom is het plan om de vliegbelasting voor vluchten langer dan 5500 kilometer aan te passen naar € 59,43 per passagier.""Het hoge tarief zou eerst € 74,81 per passagier worden, maar dit is verlaagd naar € 59,43 per passagier." ✅ hard 19 Tweede Kamer stemde half november in Eerste KamerRijksoverheid "Het voorstel (EK, A) is op 12 november 2026 na hoofdelijke stemming met 76 stemmen voor en 74 stemmen tegen aangenomen door de Tweede Kamer.""De Tweede Kamer heeft op 13 november het Belastingplan 2027 goedgekeurd met aanpassingen." ⚠️ tegenstrijdig (12 vs 13 november) — opgelost met 'half november' 20 Eerste Kamer stemt naar verwachting 15 december Eerste KamerNextens "dinsdag 15 december 2026 | Stemmingen wetsvoorstellen""De stemming in de Eerste Kamer staat voorlopig gepland voor 15 december." ✅ hard (planning, als verwachting geformuleerd) 21 Tarieven kunnen nog veranderen BelastingdienstRijksoverheid "De definitieve tarieven voor 2027 kunnen nog veranderen als de politiek daartoe besluit bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2027.""De plannen zijn pas definitief als de Eerste Kamer deze goedkeurt." ✅ hard 22 Jaar van vertrek telt; tarief 2026 gold ook voor eerder gekochte tickets Belastingdienst "Dit tarief geldt ook als de passagier het ticket vóór 1 januari 2026 heeft gekocht." ✅ hard (officiële bron; voor 2027 analoog, zo geformuleerd)

Samenvatting