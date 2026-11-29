Braaf trekt je robotstofzuiger zijn baantjes wekelijks door je slaapkamer, maar toch duiken er telkens weer stofclusters op. De ophoping lijkt er veel harder te gaan dan in andere plekken in huis. Hoe kan dat toch?

Een zonnestraal valt op een zonnige ochtend schuin langs het gordijn en ineens zie je het: duizenden stofjes die boven je bed dwarrelen. Twee dagen later ligt er weer een grijs laagje op je nachtkastje. Een groot deel van dat stof komt uit je eigen bed en is van je eigen lijf afkomstig.

Je bed is de grootste stofbron van de kamer

“Stof bestaat uit piepkleine deeltjes: dode huidcellen, vuil, textielvezels en, als je huisdieren hebt, hun haren”, zegt Nigel Bearman, directeur van het Britse schoonmaakbedrijf Daily Poppins, tegen Tom’s Guide . In de slaapkamer liggen al die bronnen bij elkaar.

Je ligt er zo’n acht uur per nacht. Huidschilfers blijven hangen in lakens, kussen en matras. Lakens, dekbedovertrekken en dekens slijten bij elk gebruik een beetje. Die losse vezels zie je terug als pluis onder het bed en langs de plinten.

De simpelste oplossing is vaker stofzuigen: mik op twee à drie keer per week. - Nigel Bearman, directeur Daily Poppins

Bij elke keer omdraaien wervel je stof op

Elke beweging in bed schudt stof los. Brandon Boor, toen onderzoeker aan de University of Texas, liet proefpersonen in een afgesloten testkamer op een bed zitten en draaien en mat hoeveel deeltjes er opdwarrelden, schreef Scientific American in 2015.

Bouwfysicus Jelle Laverge van de Universiteit Gent deed een proef met een ademende testpop. Met het dekbed over het hoofd kon de concentratie stof en schimmels tot dertig keer hoger liggen dan midden in de kamer. Wat je ’s nachts opwervelt, daalt daarna neer op de kast, de vensterbank en je nachtkastje.

Het meeste huisstof komt van buiten, maar de slaapkamer is anders

Het idee dat huisstof vooral uit huidschilfers bestaat, klopt voor het huis als geheel niet. Onderzoekers van de University of Arizona berekenden in 2009 dat meer dan 60 procent van het stof in huis van buiten komt : aarde die je met je schoenen binnenloopt en fijnstof dat door ramen en kieren waait.

In de slaapkamer loop je zelden met buitenschoenen, terwijl je er wel elke nacht huid en textielvezels achterlaat. Daarom is het bed daar de bron die telt.

Vocht en warmte maken het erger

Een bed is na een nacht warm en vochtig, precies wat huisstofmijt prettig vindt. Thuisarts , de site van de huisartsen, raadt aan om het dekbed bij het opstaan naar het voeteneind te slaan en je bed niet meteen op te maken.

Zet ook in de winter twee keer per dag tien minuten de ramen open en laat een klepraampje of rooster openstaan. Of je ook met het raam open slapen in de winter kunt, hangt van meer af. Is de slaapkamer koud en vochtig, verwarm hem dan overdag, adviseert Thuisarts.

Een lagere luchtvochtigheid in je slaapkamer maakt het daar een stuk minder gezellig voor huisstofmijt. - Nigel Bearman, directeur Daily Poppins

Minder stof op je nachtkastje: loop dit na

Was lakens, hoeslakens, kussenslopen en dekbedovertrekken op 60 graden. Thuisarts zegt eens per twee weken, Bearman eens per week.

Was kussens, dekbed en dekens elke zes weken op 60 graden.

Stofzuig minstens eens per week en neem een gladde vloer af met een vochtige doek.

Was de gordijnen eens per jaar en zet geen planten in de slaapkamer.

Kies bij een nieuwe matras er een zonder kapok of wol en een bedbodem waar lucht doorheen kan.

Speciale allergiehoezen, luchtfilters of antimijtmiddelen zijn geen eerste stap. Volgens Thuisarts is het onzeker of je daar verschil van merkt.

Meer weten?