Curator praat met partijen over doorstart Taco Bell in Nederland

UTRECHT (ANP) - Fastfoodketen Taco Bell kan mogelijk een doorstart maken in Nederland. Curator Maarten Jansen is in gesprek met meerdere kandidaten over een overname van de failliete maker van burrito's, taco's en quesadilla's. "Ik hoop die gesprekken eind volgende week af te ronden", liet hij vrijdag weten aan het ANP.

De tien Nederlandse vestigingen, onder meer in Eindhoven, Rotterdam en Utrecht, waren in handen van franchisenemer T Bello Netherlands. Deze meldde twee jaar geleden nog dat de onderneming winstgevend was. Het bedrijf kondigde toen ook plannen aan om uit te breiden in ons land. Destijds telde de keten hier nog acht vestigingen; dat moesten er rond deze tijd minimaal twaalf zijn.

In de VS is Taco Bell een grote naam. Waardoor de franchisenemer met 165 medewerkers in ons land precies in problemen is geraakt, zoekt Jansen nog uit. "Het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Maar zoals te doen gebruikelijk in ieder faillissement, zal ik daar onderzoek naar doen."