Daimler Truck wil 5000 banen schrappen in Duitsland

CHARLOTTE (ANP/DPA) - Daimler Truck wil de komende jaren ongeveer 5000 banen schrappen in Duitsland. Dat heeft de Duitse vrachtwagenfabrikant dinsdag bekendgemaakt tijdens een strategiepresentatie in de Verenigde Staten. Volgens een woordvoerder verdwijnen de banen grotendeels via natuurlijk verloop.

De reorganisatie zou vooral de vestiging in Leinfelden-Echterdingen bij Stuttgart treffen. Daar werkten eind vorig jaar ongeveer 28.000 mensen. In totaal heeft Daimler Truck in Duitsland ongeveer 35.500 werknemers.

Het bedrijf meldde in mei dat het op hoofdpunten overeenstemming had bereikt met de centrale ondernemingsraad over de reorganisatieplannen. Daarbij werd afgesproken dat er tot eind 2034 geen gedwongen ontslagen vallen. Tot nu toe was nog niet bekend hoeveel banen zouden verdwijnen.