Dakdekkers hamsteren dakrollen door prijsstijgingen

NIEUWEGEIN (ANP) - Dakbedekkingsbedrijven hamsteren dakrollen voor platte daken. Dat blijkt uit een rondvraag in de markt. Deze rollen worden gemaakt van bitumen, een restproduct van ruwe olie dat net als olie flink duurder is geworden. Volgens branchevereniging VEBIDAK is er geen sprake van een tekort.

Bitumen wordt onder meer gebruikt voor asfalt, maar ook voor dakrollen van platte en licht hellende daken. Bitumineuze dakrollen zijn niet alleen duurder door de fors gestegen prijs van olie, maar ook omdat de productie duurder is geworden door de gestegen energieprijs, legt directeur van VEBIDAK Cees Woortman uit.

Volgens Woortman is hamsteren "zeker aan de orde" maar er zijn op dit moment geen leveringsproblemen, voegt hij eraan toe. De branchevereniging hoort wel van prijsstijgingen, maar kan daar geen getal op plakken. Het verschilt per contract en per leverancier, legt de directeur uit.

Tekorten

Een dakdekkingsbedrijf zegt "volop aan het hamsteren te zijn", maar is verder niet beschikbaar voor commentaar. Dat er meer wordt ingeslagen merkt ook leverancier van dakrollen AGS, vertelt directeur Johan Bodde. Een maand geleden hoorde Bodde nog niets over tekorten, maar sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten is dat anders. "Als er een veel heeft, heeft de ander minder." Volgens hem gaat dit gevolgen hebben voor lopende projecten.

Dat is volgens Woortman nog niet het geval. Bouwend Nederland laat desgevraagd ook weten nog geen signalen ontvangen te hebben van grote effecten op de woningbouw. "Er wordt niet gewacht met de afwerking van een dak of het opleveren van een huis", laat een woordvoerster weten.