IATA-topman Walsh is opvolger van Pieter Elbers bij IndiGo

Economie
door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 13:26
NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - Willie Walsh, de topman van de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA, wordt de opvolger van Pieter Elbers bij de Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo. Dat maakte IndiGo-moederbedrijf InterGlobe Aviation dinsdag bekend.
Voormalig KLM-topman Elbers legde eerder deze maand per direct zijn functie bij IndiGo neer. De budgetmaatschappij kampte enkele maanden geleden met grote chaos waarbij duizenden vluchten geschrapt moesten worden door roosterproblemen. Die problemen ontstonden nadat de wettelijk verplichte rusttijden voor piloten waren verruimd. De Indiase autoriteiten stelden dat Elbers had "gefaald in zijn plicht" om tijdig maatregelen te nemen.
De taken van Elbers worden nu op voorlopige basis waargenomen door IndiGo-topmanager Rahul Bhatia. Walsh neemt begin augustus de topfunctie bij IndiGo over nadat zijn termijn bij IATA is verlopen. Walsh was eerder al topman van IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways.
Scherm­afbeelding 2026-03-30 om 07.24.46

20190831_blp506

de-foto-van-patricia-reichman-op-de-officiele-kandidatenlijst-van-de-gemeente-en-het-beeld-dat-reichman-naar-de-lokale-wijkkrant-stuurde

hamburg-wolf

150181315_m

23DAV4SXGVC6RCKMTRSWU7V4DY

