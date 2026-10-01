Damen wil miljarden van Duitsland om schrappen fregattenorder

GORINCHEM (ANP) - Scheepsbouwer Damen eist bijna 4,7 miljard euro van Duitsland voor het schrappen van de fregattenorder eerder dit jaar. Dat staat in een brief van de advocaat van de Nederlandse scheepsbouwer, meldt het Duitse blad Der Spiegel. Een woordvoerder van Damen bevestigt dat de advocaat de brief heeft gestuurd.

Damen Naval zou de zes marinevaartuigen bouwen. Maar de Duitse regering besloot vanwege grote vertraging en veel hogere kosten het hoofdaannemerschap over te dragen aan het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall. Die overdracht moest deze zomer gebeuren, maar in juni besloot de regering de hele bestelling te schrappen. De regering wil nu acht schepen van de Duitse scheepsbouwer TKMS.

Damen zou in een andere brief, die ingezien is door persbureau Reuters, stellen dat de Duitse regering zelf verantwoordelijk is voor de vertraging.

Damen doet de schadeclaim namens de gedupeerde werven in Duitsland waar de schepen werden gebouwd, benadrukt een woordvoerder. De scheepsbouwer wil verder inhoudelijk niet reageren.