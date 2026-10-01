Stevig fietsslot, maar toch gaat het mis: drie fouten waar dieven dankbaar gebruik van maken

Een zwaar slot voelt veilig, maar schijn bedriegt. Veel fietsers maken het dieven makkelijk door hun slot verkeerd te gebruiken. Politie en Fietsersbond wijzen op drie veelgemaakte fouten.

Een stevig kettingslot van een paar tientjes moet de criminelen op afstand houden. Maar wie het slot verkeerd gebruikt, rolt ongewild de loper uit voor het gajes. Nu de dagen korter worden en de wintertijd eraan komt, staan fietsen weer vaker in het donker bij stations en bushaltes. De hoogste tijd dus om je stallingsgewoontes onder de loep te nemen.

Waarom dit ertoe doet

Uit de Veiligheidsmonitor 2025 van het CBS blijkt dat 4,9 procent van de Nederlanders afgelopen jaar slachtoffer werd van fietsdiefstal. Omgerekend gaat het om zo'n 900.000 gestolen fietsen per jaar. Elke dag verdwijnen er naar schatting 200 tot 300 dure e-bikes. In nog geen 12 procent van de gevallen wordt aangifte gedaan.

Fout 1: je ketting rust op de stoeptegels

De politie adviseert om een ketting- of kabelslot altijd hoog en liefst los op te hangen. Hangt het slot tegen de grond, dan gebruikt de dief de straatstenen als hefboom. Met een betonschaar zet hij zijn volle gewicht op het handvat, doordat de onderkant op de stoep rust.

Hangt de ketting hoog in de lucht? Dan moet de dief puur op armkracht knippen of zagen. Dat is veel lastiger en valt meer op.

Fout 2: je beugelslot zit midden in het frame

Maak een beugelslot nooit in het midden van het frame vast aan een paal of hekwerk. Volgens de Fietsersbond kan een dief dan het hele frame als hefboom gebruiken. Door de fiets rond te draaien klinkt er al snel een harde klik, en het slot springt open.

Fout 3: je zet alleen het voorwiel vast

Een los voorwiel dat keurig aan een paal hangt, terwijl frame en achterwiel verdwenen zijn: een klassieker. Haal je slot daarom altijd door het frame en het voorwiel heen, voordat je het aan een fietsenrek of lantaarnpaal vastmaakt.

Zo doe je het wel goed

- Gebruik twee of drie verschillende sloten. Dieven zijn vaak gespecialiseerd in één type slot. Een ringslot in combinatie met een stevig kettingslot maakt het lastiger.

- Kies een plek met veel sociale controle. Denk aan een locatie tegenover een drukke bus- of tramhalte. Zo wordt je fiets een oninteressant doelwit.