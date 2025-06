Zeldzame kanker in opmars bij jonge mensen: dit is mogelijk de oorzaak

Het gold lang als een zeldzame aandoening die artsen hooguit één of twee keer in hun carrière tegenkwamen: appendixkanker. Maar dat beeld verandert snel: deze vorm van kanker komt steeds vaker voor en opvallend vaak bij mensen onder de 50 jaar.

Een nieuwe studie, gepubliceerd in Annals of Internal Medicine, laat zien dat het aantal diagnoses bij mensen geboren na 1970 is verdrievoudigd of zelfs verviervoudigd. Waar blindedarmkanker vroeger vooral ouderen trof, betreft nu een op de drie gevallen een volwassene onder de vijftig.

Waarom juist nu?

De oorzaak van deze toename is nog onbekend, maar wetenschappers vermoeden dat veranderingen in leefstijl en omgeving een rol spelen. Denk aan de toename van overgewicht, het westerse eetpatroon met veel bewerkte producten en suiker en een afname van fysieke activiteit. Ook blootstelling aan nieuwe chemische stoffen, plastics en antibiotica zou invloed kunnen hebben op onze darmgezondheid en mogelijk op het ontstaan van kanker.

Daarnaast wordt gespeculeerd over de rol van het veranderende microbioom – de verzameling bacteriën in onze darmen – die mede door antibioticagebruik uit balans kan raken.

Moeilijk op te sporen

Wat appendixkanker verraderlijk maakt, is dat de symptomen vaak vaag zijn of helemaal ontbreken. Klachten als lichte buikpijn, een opgeblazen gevoel of veranderde stoelgang zijn makkelijk te negeren. Daardoor wordt de ziekte meestal pas ontdekt tijdens een operatie voor vermeende blindedarmontsteking, vaak als het al te laat is voor vroege behandeling.

Er bestaat geen gerichte screening voor appendixkanker. Daarvoor is de aandoening te zeldzaam en de appendix is lastig in beeld te brengen via standaardonderzoeken.

Wat kun je doen?

Hoewel de precieze oorzaken nog onduidelijk zijn, ligt het advies in lijn met algemene preventie: eet gezond, beweeg regelmatig, vermijd roken en beperk alcohol. Dit verkleint de kans op veel soorten kanker, inclusief die van het spijsverteringskanaal.

De plotselinge stijging van appendixkanker bij jongeren past in een breder patroon: ook maag- en darmkanker komen vaker voor onder de 50. Onderzoekers roepen op tot meer bewustzijn bij artsen én patiënten. Want hoe zeldzaam de ziekte ook is, wie zijn klachten serieus neemt, vergroot de kans op tijdige diagnose en betere behandelresultaten.