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Deal Disney en TikTok over gebruik Disneyfiguren in filmpjes

Economie
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 13:46
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BURBANK (ANP/AFP/RTR) - Entertainmentconcern Walt Disney heeft een akkoord gesloten met TikTok over het gebruik van Disneyfiguren in filmpjes op het populaire videoplatform. Hierdoor kunnen TikTokkers personages en scènes uit Disneyfilms en -tv-shows gebruiken in hun korte video's.
Het is voor het eerst dat het socialemediabedrijf een dergelijke deal sluit met een traditioneel mediabedrijf. Hoeveel geld hiermee is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.
Eerder bakkeleiden Disney en TikTok nog met elkaar over het gebruik van auteursrechtelijk beschermde personages. Zo doken Disneyfiguren als Mickey Mouse en Marvel-personages eerder op in een tool waarmee AI-video's kunnen worden gemaakt, terwijl Disney dit niet goedvond.
Nederlandse TikTokkers hebben nog niet meteen toegang tot het speciaal geselecteerde aanbod aan fragmenten van Disney en bijvoorbeeld ook Pixar, Marvel en Star Wars. De samenwerking begint met een proef in de Verenigde Staten. De intentie is wel om dit later ook naar andere markten uit te breiden, lieten de bedrijven weten.
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