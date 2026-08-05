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FBI werkt samen met oude rivalen China en Rusland

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 13:51
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse FBI is sinds vorig jaar gaan samenwerken met China en Rusland. Dat zegt directeur Kash Patel. De samenwerking betreft bijvoorbeeld het aanpakken van wereldwijde kindermisbruiknetwerken en cyberfraude die zich richt op Amerikanen. Experts noemen het gevaarlijk dat de VS gevoelige informatie deelt met twee oude rivalen.
Volgens Patel zijn er vier werkgroepen waarbij inlichtingen worden gedeeld. Deze opereren op het gebied van cyberfraude, geweld tegen kinderen, drugsbestrijding en het opsporen van voortvluchtigen. Er was ook sprake van een uitwisseling, waarbij Chinese handhavers de Verenigde Staten hebben bezocht en FBI-agenten naar China zijn gereisd om samen aan zaken te werken.
Rusland en China werden eerder juist door de VS in verband gebracht met grootschalige spionage. Volgens Patel zijn dergelijke risico's beheersbaar. Het nieuwe beleid weerspiegelt de toenadering van president Donald Trump tot China en Rusland.
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