Deense premier praat met bedrijven over mogelijk conflict met VS

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Premier Mette Frederiksen van Denemarken heeft topbestuurders van grote Deense bedrijven bijeengeroepen voor overleg over een mogelijk handelsconflict met de Verenigde Staten. De aanstaande Amerikaanse president Donald Trump liet de afgelopen weken weten te azen op Groenland, een autonoom gebied binnen het Koninkrijk Denemarken.

Om zich voor te bereiden op eventuele handelsspanningen met de VS praat Frederiksen onder andere met de top van farmaceut Novo Nordisk, speelgoedmaker Lego en de windenergieconcerns Vestas en Ørsted. Bierbrouwer Carlsberg en sieradenfabrikant Pandora bevestigden ook aanwezig te zijn bij de gesprekken.

"We hebben geen enkel conflict met de Amerikanen op het gebied van handel, maar we werken uiteraard samen met de bedrijven, brancheorganisaties en onze Europese collega's", zei Frederiksen. Ze voerde woensdag een drie kwartier durend telefoongesprek met Trump. Daarin benadrukte ze dat Groenland zelf beslissingen moet nemen over de eigen toekomst.