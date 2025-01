VS: complicaties bij deal Gaza te verwachten

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering verwacht nog steeds dat de deal tussen Israël en Hamas zondag van kracht wordt, hoewel de Israëlische regering die nog moet goedkeuren. Plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur Jon Finer zei tegen CNN dat complicaties te verwachten zijn bij complexe deals, vooral "als er letterlijk nul vertrouwen is tussen de twee partijen."

"We verwachten nog steeds dat de deal wordt geïmplementeerd zoals aangegeven door de president en de bemiddelaars, en volgens de afgesproken planning", zei Finer. "Wat we nu doen is de details van de implementatie uitwerken." De topadviseur van de Amerikaanse regering zei ook dat de VS in nauw contact staat met de Israëlische regering en de bemiddelaars.

De uitspraken van Finer volgen op kritiek van de Israëlische regering. Die verweet Hamas terug te komen op sommige afspraken om op de valreep nog concessies af te dwingen. De Palestijnse beweging sprak dat tegen.