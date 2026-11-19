ROTTERDAM (ANP) - Het kabinet wil zich veel actiever gaan bemoeien met de Nederlandse defensie-industrie om die snel fors te laten groeien. Het trekt de komende zes jaar 1,6 miljard euro uit voor een aanmoedigingsprogramma, laat Defensie weten.

De wapenindustrie is in Nederland nu nog maar klein, maar heeft door de spanningen in de wereld en de oorlog in Europa weer de warme aandacht van de overheid. De sector moet tot 2030 met 40 procent groeien, is het streven van minister Dilan Yeşilgöz. De moderne oorlogvoering verandert zo snel dat voortdurende innovatie nodig is. En het Westen bereidt zich niet langer voor op afgebakende operaties in het buitenland, maar op een langdurige, brede uitputtingsslag.

Daarom is industriepolitiek nodig, constateert Yeşilgöz, met "actiever sturen op de markt". Het nieuwe stimuleringsprogramma NPDII, dat ze op een defensiebeurs in Rotterdam presenteert, richt zich op vier kerngebieden. Dat zijn luchtafweer, drones en andere onbemande systemen, commandovoering op basis van data en het vermogen om de strijd vol te houden.