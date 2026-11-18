Veel mannen zijn als de dood dat hun haarlijn zich in de nabije toekomst (nog verder) terugtrekt. Er ligt dan ook een enorme pot met goud klaar voor de uitvinder die een medicijn vindt tegen kaalheid . Is die nu eindelijk gevonden?

Onderzoekers van de Beihang-universiteit in Peking bouwden een elektrische kam die oude tijden lieten herleven bij labmuizen: na een maand zat er weer haar op bijna de hele kale plek. Dat geeft hoop voor de kale medemens, al is de kam nog niet klinisch getest op homo sapiens of andere primaten.

Met minoxidil, de werkzame stof in haargroeimiddelen als Regaine, kwamen de muizen op ongeveer 70 procent. De onderzoekers beschrijven hun kam, die ze Detangle noemen, in de nieuwste editie van het vakblad Nature Communications

Bijna 100 procent met de kam, 70 procent met minoxidil

De onderzoekers schoren de rug van mannetjesmuizen en gaven ze testosteron, zodat het haar slecht terugkwam. Zo bootsten ze erfelijke kaalheid na, de vorm waarbij mannen een hoge inham of kale kruin krijgen. Na 28 dagen keken ze welk deel van de kale plek weer bedekt was.

Behandeling (muizen, 28 dagen) Kale plek weer met haar bedekt Elektrische kam met twee middelen bijna 100 procent (ongeveer 98) Minoxidil op de huid ongeveer 70 procent Finasteride ongeveer 50 procent

De cijfers voor de kam en minoxidil staan in de samenvatting van het onderzoek, die van finasteride meldt de Amerikaanse wetenschapssite The Brighter Side of News. Alleen de elektrische prikkels van de kam gaven ook al meer haar dan geen behandeling.

Hoe laat een kam je haar groeien?

De tanden van de kam hebben twee lengtes en zitten vol elektroden. Tijdens het kammen geven ze kleine stroomstootjes. Door het hoogteverschil dringt het elektrische veld volgens de onderzoekers tot ongeveer negen keer dieper in de huid door dan wanneer je een middel er alleen op smeert. Zo komt het bij de haarzakjes, de kleine holtes in de huid waaruit een haar groeit.

Die stroomstootjes maken celwanden even doorlaatbaar, een techniek die elektroporatie heet. In de kam zitten twee middelen die zo de cellen in gaan. Het eerste is een ringetje DNA waarmee cellen VEGFA maken, een eiwit dat bloedvaatjes rond de haarzakjes laat groeien. Het tweede is een kort stukje RNA dat het enzym 5-alfa-reductase type 2 remt. Dat enzym maakt van testosteron het hormoon DHT, dat haarzakjes laat krimpen.

De kam werkt dus vooral als bezorger van genetisch materiaal. De stroomstootjes prikkelen de haarzakjes daarnaast zelf.

Bij muizen met erfelijke kaalheid stijgt het haarherstel van zo'n 70 procent naar bijna 100 procent binnen een maand, vergeleken met de gangbare minoxidil om op te smeren. - Onderzoekers Beihang-universiteit, in Nature Communications

Werkt de kam ook bij mensen?

Dat weet niemand. “Er is geen bewijs dat de Detangle-kam bij mensen werkt”, schrijft de Britse krant The Independent . Er zijn meer tests nodig voordat proeven met mensen kunnen beginnen. Die moeten uitwijzen of de kam veilig is en of hij werkt.

Bij de muizen zagen de onderzoekers geen schade aan de huid, meldt de techsite Gizmodo. Hoe lang het nieuwe haar blijft zitten en hoe vaak je zou moeten kammen, is nog onbekend. De onderzoekers melden geen financiële belangen bij de kam.

Het Detangle-systeem blijkt veilig en effectief om middelen diep in de huid te brengen. - Onderzoekers Beihang-universiteit, in Nature Communications

Tot 80 procent van de mannen krijgt ermee te maken

Erfelijke kaalheid heet officieel alopecia androgenetica. Wereldwijd hebben ruim anderhalf miljard mensen het, schrijven de onderzoekers. Tot 80 procent van de mannen krijgt er in de loop van het leven mee te maken, volgens de Britse richtlijnorganisatie NICE. Ook vrouwen kunnen het krijgen; bij hen wordt het haar vaak dunner op de kruin.

Kaal worden is geen ziekte en behandelen is niet nodig, schrijft de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). Voor veel mannen zit het probleem in het zelfvertrouwen.

Dit werkt nu al tegen kaalheid

Minoxidil: twee keer per dag op de hoofdhuid smeren. Pas na zes maanden zie je of het helpt, schrijft de NVDV. Stop je, dan valt het haar weer uit. Soms raakt de hoofdhuid geïrriteerd.

twee keer per dag op de hoofdhuid smeren. Pas na zes maanden zie je of het helpt, schrijft de NVDV. Stop je, dan valt het haar weer uit. Soms raakt de hoofdhuid geïrriteerd. Finasteride: tabletten van de arts, alleen voor mannen. Bij ongeveer een derde van de mannen komt er weer haar terug. Mogelijke bijwerkingen zijn erectieproblemen en depressie.

tabletten van de arts, alleen voor mannen. Bij ongeveer een derde van de mannen komt er weer haar terug. Mogelijke bijwerkingen zijn erectieproblemen en depressie. Haartransplantatie: haar van de achterkant van het hoofd gaat naar de kale plekken en valt daarna niet meer uit. Je betaalt het zelf en daarom vliegen steeds meer mannen naar Istanbul.

Twijfel je of je haaruitval erfelijk is, laat de huisarts dan kijken. Plotseling plukken haar verliezen of kale plekjes hebben vaak een andere oorzaak.

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