Wie de vijftig waardevolste bedrijven ter wereld op een rij zet, ziet vooral Amerikaanse vlaggen. Op plek 24 staat er toch een rood-wit-blauwe: ASML uit Veldhoven, met een beurswaarde van 576 miljard dollar.

Dat lijkt veel. Toch is de nummer één, Apple , negen keer zo waardevol.

Amerika domineert

De ranglijst gaat uit van de beurswaarde bij het slot van vrijdag 13 november. Apple staat bovenaan met 5,2 biljoen dollar, zo'n 1,2 biljoen meer dan nummer twee Nvidia. Microsoft zit Nvidia dicht op de hielen: het verschil is ongeveer 42 miljard dollar.

Van de vijftig bedrijven zijn er 36 Amerikaans. Samen zijn ze 42,7 biljoen dollar waard. Dat is 82 procent van het totaal van 52,2 biljoen.

China staat op grote afstand tweede, met zes bedrijven die samen 2,4 biljoen dollar waard zijn. Dat is minder dan de helft van Apple alleen.

Plek Bedrijf Land Beurswaarde (mld dollar) 1 Apple VS 5.177 2 Nvidia VS 3.932 3 Microsoft VS 3.890 4 Alphabet VS 3.596 5 Amazon VS 2.883 6 TSMC Taiwan 2.068 7 SpaceX VS 1.889 8 Saudi Aramco Saudi-Arabië 1.703 9 Broadcom VS 1.657 10 Meta VS 1.641

Anthropic staat er al in

De opvallendste nieuwkomer is Anthropic, het AI-bedrijf achter Claude. Het aandeel wordt nog niet verhandeld: de eerste handelsdag op Nasdaq staat gepland voor donderdag 19 november.

Bij de hoogste prijs in de prijsvork, 78 dollar per aandeel, zou Anthropic ongeveer 1,4 biljoen dollar waard zijn. Daarin zijn ook opties en aandelen voor het personeel opgenomen. Dat betekent plek 12, tussen Tesla en Eli Lilly, en vóór Berkshire Hathaway, Walmart en JPMorgan Chase.

De verwachtingen zijn hoog. In de eerste negen maanden van 2026 had Anthropic 33,2 miljard dollar omzet, ruim dertien keer zoveel als een jaar eerder.

Het is dit jaar de tweede AI-nieuwkomer op de lijst. SpaceX nam in februari Elon Musks AI-bedrijf xAI over, ging in juni naar de beurs en staat nu op de zevende plaats.

Chips zijn het nieuwe goud

Tien van de vijftig bedrijven ontwerpen of maken chips, of bouwen de machines waarmee chips worden gemaakt. ASML hoort in die laatste groep. Samen zijn deze tien bedrijven 12,4 biljoen dollar waard, ongeveer een kwart van de hele top 50.

Europa speelt een bijrol

In de top 50 staan maar vier Europese bedrijven:

ASML (Nederland), plek 24, 576 miljard dollar

Roche (Zwitserland), plek 34, 398 miljard dollar

HSBC (Verenigd Koninkrijk), plek 48, 306 miljard dollar

Novartis (Zwitserland), plek 49, 303 miljard dollar

Daarmee is ASML het enige bedrijf uit de Europese Unie in de lijst.

De ranglijst is wel een momentopname. Sinds vrijdag is het aandeel ASML verder gedaald, dinsdag alleen al met ruim 5 procent. Beleggers zijn voorzichtig in de aanloop naar de cijfers van Nvidia en de beursgang van Anthropic.

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