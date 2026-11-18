Vorig jaar telde de politie ruim 21.000 woninginbraken. Zo laag was het aantal nog nooit sinds de registratie in 2012 begon. Toen waren het er nog meer dan 90.000. Toch gaat het nog steeds om bijna zestig inbraken per dag.

Een groot deel van die inbraken is volgens ex-inbreker Evert Jansen te voorkomen. Hij werkt nu als preventieadviseur. Wie zijn tips leest, ziet geen filmscène met kluiskrakers maar gewoon gemakzucht.

Inbrekers kiezen het makkelijkste huis

Een slecht beveiligde woning is vaak binnen 30 seconden open. Krijgt een gelegenheidsinbreker een deur of raam na drie minuten nog niet open, dan geeft hij het meestal op. Dat is de les: je hoeft geen fort te bouwen. Je huis moet alleen lastiger zijn dan dat van de buren.

Hang- en sluitwerk met het Politiekeurmerk Veilig Wonen is getest op die drie minuten. Woningen met dat keurmerk hebben tot 90 procent minder kans op een geslaagde inbraak.

De achterkant is de zwakke plek

Inbrekers beginnen vaak achter het huis, waar niemand ze ziet. Wie achterom loopt, lijkt een gewone bezoeker. Wie over een schutting klimt, valt op. Een open achterpoort helpt de inbreker dus.

In de tuin ligt bovendien vaak het gereedschap al klaar. Met een ladder, een kliko of een tuinbankje kom je makkelijk bij een raam op de eerste verdieping. Met een schep of een koevoet uit een open schuur wrik je een raam open. Ruim het op en zet de schuur op slot.

Vijf fouten die het inbrekers makkelijk maken

Een sleutel aan de binnenkant van de deur. De inbreker tikt een ruitje in, steekt zijn hand naar binnen en draait de sleutel om. Hang de sleutel liever aan een haakje uit het zicht.

Een reservesleutel onder de mat of in een bloempot. Inbrekers kijken daar als eerste.

Een volle brievenbus. Die laat zien dat er niemand thuis is. Vraag de buren om je post weg te halen.

Vakantiefoto's terwijl je nog weg bent. Ook inbrekers zitten op sociale media. Deel je foto's pas als je weer thuis bent.

De deur dichttrekken zonder hem op slot te draaien. Met een plastic pasje is zo'n deur in een paar tellen open. Dat heet flipperen. Een draai-kiepraam dat niet op slot zit, is ook een makkelijke ingang.

Let op kleine signalen

Inbrekers testen soms of je weg bent. Ze steken een takje of tandenstoker tussen de deur, of leggen de deurmat net anders neer. Ligt alles dagen later nog net zo, dan weten ze genoeg.

Ook een lege doos van een nieuwe televisie bij het oud papier vertelt een inbreker meer dan je denkt. Maak de doos klein, zodat niemand ziet wat erin zat.

Juist nu opletten

Nu de dagen korter worden, slaan inbrekers vaker hun slag. Gebruik een tijdschakelaar op je lampen en zet buitenverlichting met een bewegingssensor bij de achterdeur. Leg je laptop en telefoon niet zichtbaar bij het raam. Zie je iets verdachts in de straat? Bel 112. De politie komt liever een keer te vaak dan te laat.

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