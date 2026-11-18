Bloemkool en broccoli zijn populaire groenten . Gegarneerd met kaassaus, nootmuskaat of een klontje boter duiken deze zogeheten kruisbloemigen overal in de Nederlandse keukens op. Laten we ze eens vergelijken: ze komen uit dezelfde koolfamilie, maar op een aantal punten wint broccoli ruim van zijn bleke neefje. En na het koken wordt dat verschil nog duidelijker.

Broccoli heeft bijna twee keer zoveel vitamine C

Per 100 gram rauwe groente zit in broccoli 89 milligram vitamine C, in bloemkool 48. Dat blijkt uit de voedingswaardetabel van het Amerikaanse ministerie van Landbouw, USDA FoodData Central . Bij vitamine K is het verschil nog groter.

Per 100 gram, rauw Broccoli Bloemkool Energie 34 kcal 25 kcal Vezels 2,6 g 2,0 g Eiwit 2,8 g 1,9 g Vitamine C 89 mg 48 mg Vitamine K 102 µg 16 µg Foliumzuur 63 µg 57 µg Calcium 47 µg 22 µg

Bloemkool wint alleen op calorieën: 25 tegen 34 per 100 gram. Bij een portie van 200 gram scheelt dat 18 kilocalorieën, ongeveer een theelepel suiker.

Beide kolen bevatten glucosinolaten, stoffen die in je lichaam omgezet worden in onder meer sulforafaan. Onderzoekers kijken al jaren naar een mogelijk beschermend effect daarvan, maar dat geldt voor de hele koolfamilie en niet voor broccoli alleen.

Wat er na het koken overblijft

Vitamine C en foliumzuur lossen op in water. Bij koken blijft er gemiddeld 55 tot 67 procent van over, schrijft het Voedingscentrum in een factsheet over bereiden.

Koken leidt ten opzichte van stoven en stomen tot het laagste behoud van wateroplosbare vitamines. - Voedingscentrum

Een volwassene heeft volgens de Gezondheidsraad 75 milligram vitamine C per dag nodig. Reken je met een portie van 200 gram, dan zie je het verschil:

Broccoli: rauw 178 milligram, gekookt nog zo’n 98 tot 120 milligram. Daarmee heb je je dagdosis binnen.

rauw 178 milligram, gekookt nog zo’n 98 tot 120 milligram. Daarmee heb je je dagdosis binnen. Bloemkool: rauw 96 milligram, gekookt nog zo’n 53 tot 65 milligram. Dat is te weinig voor een hele dag.

Bij vitamine K haalt 200 gram broccoli bijna drie keer de 70 microgram die de Gezondheidsraad als voldoende inname noemt. Bloemkool komt niet verder dan ongeveer 31 microgram.

In cijfers

250 gram: zoveel groente per dag raadt het Voedingscentrum volwassenen aan.

zoveel groente per dag raadt het Voedingscentrum volwassenen aan. 55 tot 67 procent: zoveel vitamine C en foliumzuur blijft gemiddeld over na koken.

zoveel vitamine C en foliumzuur blijft gemiddeld over na koken. 5 tot 10 procent: zoveel meer wateroplosbare vitamines houd je over bij stoven dan bij stomen.

Moet bloemkool dan van het menu?

Nee. Bloemkool levert vezels, foliumzuur en kalium met weinig calorieën. Ook voor genoeg vitamine C binnenkrijgen hoef je niet alleen op broccoli te leunen: een mandarijn of paprika ernaast vult het gat. Het Voedingscentrum raadt vooral aan om af te wisselen tussen groentesoorten.

Zo houd je de meeste vitamines over

Zet de roosjes niet op in koud water, maar leg ze in water dat al kookt. Langer contact met water kost meer vitamines, schrijft het Voedingscentrum.

Gebruik weinig water, doe een deksel op de pan en kook zo kort mogelijk. Stomen of stoven in een bodempje water is nog beter.

Gooi de stronk niet weg. Geschild en in plakjes kookt hij net zo snel gaar als de roosjes.

Was de kool vlak voor het snijden, niet uren van tevoren. Hoe je met groente omgaat die je niet wast, lees je in een eerder stuk.

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