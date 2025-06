Defensiebedrijf Helsing haalt 600 miljoen op voor uitbreiding

MÜNCHEN (ANP) - Het Duitse defensiebedrijf Helsing heeft in een nieuwe financieringsronde 600 miljoen euro opgehaald om zijn activiteiten uit te breiden. De start-up uit München maakt geavanceerde drones en wil ook onbemande vliegtuigen en onderzeeboten gaan produceren.

Volgens zakenkrant Financial Times is Helsing nu 12 miljard euro waard, waarmee het een van de waardevolste start-ups in Europa is. Helsing, opgericht in 2021, heeft zijn wortels in kunstmatige intelligentie (AI). De financieringsronde werd geleid door het investeringsbedrijf van Daniel Ek, medeoprichter en topman van muziekstreamingdienst Spotify. Ek is ook voorzitter van Helsing. Ook andere geldschieters deden mee, waaronder het Zweedse defensieconcern Saab.

Helsing heeft al duizenden drones aan Oekraïne geleverd die worden gemaakt in zijn fabriek in Zuid-Duitsland. Onlangs nog testte Helsing met succes een AI-besturingssysteem in een Saab-straaljager.