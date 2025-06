Reizigersvereniging Rover: vierde treinstaking is te veel

AMERSFOORT (ANP) - Voor de vierde keer zijn grote delen van het land niet per trein bereikbaar door een staking van NS-personeel. "Voor een vitale sector in de samenleving is dat te veel", vindt directeur van reizigersvereniging Rover Freek Bos. Volgens hem is de impact van de treinstakingen te groot, zeker voor mensen zonder alternatief.

Door de stakingen staan tentamens en zorgafspraken onder druk, aldus Bos. Hij merkt aan de reacties bij Rover dat het begrip voor de stakingen onder reizigers afneemt. "Zeker ook onder reizigers die het doel van de stakingen wel steunen". De vakbonden eisen een hogere loonsverhoging dan de NS biedt.

Daarnaast veroorzaakten aangekondigde stakingen die niet doorgingen alsnog overlast door treinuitval. Bos vindt dat deze ook meetellen. "Chaos creëren bij NS hoort bij actievoeren, maar de reiziger is geen speelbal waarbij acties aan- en afgekondigd kunnen worden", aldus Bos.

Eindbod

Vakbonden en NS moeten volgens Bos weer aan tafel, "ook in het belang van de reiziger". Hij is bereid te bemiddelen. NS-topman Wouter Koolmees zei maandag dat de NS met een eindbod komt. Ook roept Bos op om eventuele volgende acties reizigersvriendelijker te maken.

Door de staking rijden er dinsdag geen NS-treinen in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een groot deel van Overijssel.