Delegaties VS en China aangekomen in Madrid voor gesprekken

Economie
door anp
zondag, 14 september 2025 om 14:45
MADRID (ANP/RTR) - Amerikaanse en Chinese delegaties zijn zondag aangekomen in de Spaanse hoofdstad Madrid om te praten over de handelsspanningen tussen beide landen en ook over de populaire filmpjesapp TikTok. De Amerikaanse afvaardiging wordt geleid door minister van Financiën Scott Bessent en vicepremier He Lifeng leidt de Chinese delegatie.
De gesprekken vinden plaats bij het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Nadat de Verenigde Staten en China elkaar eerder hadden bestookt met steeds hogere importtarieven, verlaagden ze die heffingen in mei tijdelijk om ruimte te bieden voor onderhandelingen. Deze wapenstilstand van negentig dagen loopt in november af.
Daarnaast wordt gepraat over de toekomst van TikTok. Een vorig jaar aangenomen wet verbiedt die app in de VS, tenzij de Chinese eigenaar de Amerikaanse activiteiten ervan verkoopt. President Donald Trump heeft het verbod sinds januari meerdere keren uitgesteld, waardoor de deadline voor een deal komende woensdag is.
