Dankzij Yesilgoz zal er supersnel een kabinet zijn

Opinie
door Gerard Driehuis
vrijdag, 02 januari 2026 om 9:30
Scherm­afbeelding 2026-01-02 om 06.42.11
Dilan Yesilgoz is - zegt ze in interviews - tevreden over haar leiderschap. Maar voor deze formatie heeft ze zich helemaal vast gezet: ze zal veel moeten slikken.
De reden: na vier jaar blokkeren, laten vallen en verhinderen, kan ze niet nog eens de oorzaak zijn van eeen breuk.
  • Ze liet op basis van leugens Rutte-4 vallen
  • Ze wilde daarna alleen met de PVV
  • Ze wilden nu alleen met rechtse partijen
Dankzij haar is de huidige (minderheids)combinatie de enige mogelijkheid.
Dat betekent niet dat ze haar zin heeft gekregen, in tegendeel, het betekent dat de CDA en D66 vaak hun zin moet geven. Want stel je de kop voor:

Formatie CDA-D66-VVV gestrand op blokkade Yesilgoz

Zou er niet goed uitzien, toch? En als er dan nieuwe verkiezingen komen zal het thema zijn dat de VVD niks wil. Rechts niet, links niet, midden niet.
En daarom zijn Jetten en Bontenbal zo optimistsich.

