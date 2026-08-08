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Delfland zoekt water voor met droogte kampende glastuinbouw

Economie
door anp
zaterdag, 08 augustus 2026 om 13:23
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DELFT (ANP) - Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland kijken of er extra water beschikbaar kan komen voor met droogte kampende tuinders. In een gesprek tussen het waterschap en de sector zijn zaterdag drie mogelijke oplossingen besproken, die zullen worden onderzocht. Een daarvan is zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens aanvoeren.
Vanwege de droogte geldt sinds enkele dagen een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot aan Rotterdam. Dat betekent dat er geen water meer uit sloten, beken en kanalen mag worden gehaald. Dat raakt de tuinbouw in onder meer het Westland. Jacco Vooijs, regiovoorzitter Glastuinbouw Nederland Westland-Oostland, zegt dat de situatie voor sommige ondernemers "urgent" is.
De sector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten. Een idee dat ook wordt bekeken, is het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg, om zout water in zoet water om te zetten. Ook wordt gekeken naar het gebruik van gezuiverd rioolwater in de tuinbouw.
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