Recordaantal vakantiehuisjes te koop: waarom eigenaren nu uitstappen

In Nederland werden in 2025 ruim 2.700 recreatiewoningen via NVM-makelaars te koop gezet: het hoogste aantal in vijftien jaar. De hoofdverklaring is dat een vakantiehuisje als belegging minder aantrekkelijk is geworden door zwaardere belastingen, hogere verhuurkosten en een kritischer koperspubliek.

Fiscale druk neemt toe

Veel verkopers zijn beleggers die een recreatiewoning kochten voor waardestijging én verhuurinkomsten. Vooral veranderingen in box 3 drukken op het rendement: eigenaren betalen belasting over een forfaitair rendement, ook wanneer hun feitelijke opbrengst lager uitvalt.

Daarbij komt dat de btw op verhuur en andere lasten zijn gestegen. Voor een eigenaar die het huisje niet intensief verhuurt, kan de jaarlijkse belasting- en kostendruk daardoor een groot deel van de huuropbrengst opslokken.

Verhuur levert minder zekerheid op

Een vakantiehuisje is niet automatisch een lucratieve verhuurmachine. Exploitatiekosten zoals onderhoud, energie, parkbijdragen, verzekering en schoonmaak lopen door, terwijl bezetting en huurprijs per seizoen kunnen schommelen.

Ook lokale regels kunnen verhuur beperken. In Cadzand mogen woningen sinds januari 2024 bijvoorbeeld nog maximaal 28 dagen per jaar aan toeristen worden verhuurd; zulke beperkingen maken een recreatiewoning voor investeerders minder rendabel.

Kopers zijn kieskeuriger

De vraag is niet verdwenen, maar vraag en aanbod zijn meer in evenwicht gekomen. In 2025 werden 4.273 vakantiewoningen verkocht, 2,9 procent meer dan een jaar eerder, terwijl de gemiddelde verkoopprijs rond 247.000 euro bleef hangen.

Dat betekent dat kopers meer te kiezen hebben en harder onderhandelen. Veel particuliere kopers betalen bovendien met spaargeld in plaats van een hypotheek, waardoor zij minder snel hoeven toe te happen en scherper letten op staat van onderhoud, parkkosten, verhuurvoorwaarden en de eigen gebruiksmogelijkheden.

Corona-effect draait om

Tijdens de coronaperiode was een tweede huis in eigen land zeer gewild: lage rente, opgebouwde overwaarde en beperkte buitenlandse reismogelijkheden joegen de markt aan. Het aantal verkopen sprong van gemiddeld circa 4.000 per jaar in 2017-2019 naar bijna 8.000 in 2020.

Na die uitzonderlijke hausse willen sommige eigenaren nu hun waardestijging verzilveren. Over vijf jaar werden vakantiewoningen gemiddeld ongeveer 40 procent duurder, maar het grotere aanbod zet inmiddels druk op prijzen en verkooptermijnen

Wat betekent dit?

Voor verkopers is het moment minder comfortabel: woningen met hoge vaste lasten, beperkte verhuurmogelijkheden of achterstallig onderhoud concurreren met veel vergelijkbaar aanbod. Voor kopers ontstaat juist meer onderhandelingsruimte, al blijft een vakantiehuis vooral een aankoop voor eigen plezier en niet vanzelfsprekend een rendabele investering.