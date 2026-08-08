Infantino's duurste geheim: UEFA betaalde zijn ex-medewerkster af — inclusief MBA

Een vertrekregeling van minstens zes cijfers, plus een opleiding aan een business school van zo'n 45.000 pond per jaar. De UEFA bevestigt dat het geld is betaald aan een medewerkster uit de tijd dat Gianni Infantino secretaris-generaal was. Ruim tien jaar later is dat opeens weer een probleem — voor hem, en voor Nyon.

Wat de UEFA bevestigt

De feiten die de bond zelf erkent, zijn beperkt maar hard. Er is een vertrekbetaling gedaan aan de betrokken medewerkster, gekoppeld aan de vergoeding van collegegeld voor een MBA aan een plaatselijke business school. Die betaling was volgens de UEFA in lijn met de regels die destijds golden voor vertrekkende medewerkers. En, voegt de bond eraan toe: sinds 2016 zijn de personeelsregels aangescherpt.

Dat laatste zinnetje is de meest onthullende van de hele verklaring. Wie benadrukt dat de regels inmiddels zijn aangescherpt, geeft impliciet toe dat ze toen niet deugden.

Wie benadrukt dat de regels inmiddels zijn aangescherpt, geeft impliciet toe dat ze toen niet deugden.

Een opvallend snelle carrière

De vrouw, van wie de naam niet wordt gepubliceerd, begon in een administratieve functie en klom door naar een managementpositie. Haar salaris steeg daarbij met ongeveer 30 procent, tot circa 160.000 Zwitserse frank. Die promotie zou binnen de organisatie vragen hebben opgeroepen — niet over haar kwaliteiten, maar over de manier waarop de bevordering tot stand kwam.

Rond 2011 vertrok ze bij de bond, met de bevestigde regeling op zak. Infantino zelf bleef nog vijf jaar, tot hij in februari 2016 FIFA -voorzitter werd.

“Zij of jij”

De pikantste passages gaan over de toenmalige UEFA-voorzitter Michel Platini. Meerdere ingewijden beschrijven hoe hij Infantino ter verantwoording riep over diens verhouding met de medewerkster. Binnen de bond zouden medewerkers bij Platini hebben aangedrongen op ontslag van de secretaris-generaal. Eén insider vat de confrontatie samen als een ultimatum: zij of jij. Kort daarna was zij weg.

Binnen de bond zouden medewerkers bij Platini hebben aangedrongen op ontslag van de secretaris-generaal.

De FIFA houdt vol dat er niets ongepasts is gebeurd. Infantino wijst de beschuldigingen “categorisch” van de hand; elke suggestie van wangedrag of van schending van statuten of reglementen is volgens de bond lasterlijk. Geen enkele medewerker van UEFA of FIFA zou ooit een klacht over zijn gedrag hebben ingediend, en alle vertrek- en afvloeiingsregelingen zouden door de bevoegde directeuren zijn goedgekeurd.

Waarom Nyon nu zenuwachtig is

Naar verluidt komt er bij de UEFA een intern onderzoek naar de gang van zaken. Dat moet onder meer duidelijk maken wie de betalingen autoriseerde en op welke grond de MBA werd vergoed. Dat onderzoek raakt niet alleen Infantino, maar ook het huidige bestuur: Aleksander Čeferin staat sinds september 2016 aan het hoofd van de UEFA, en de vraag wat hij wist — en sinds wanneer — laat zich makkelijk stellen.

De timing is bovendien beroerd. Vorige week trok de FIFA onder grote druk een plan in om commerciële WK-rechten open te stellen voor particuliere investeerders. De UEFA zegde daarop het vertrouwen in Infantino op, net als onder meer de KNVB. Zijn eigen bestuur schaarde zich in Rabat weliswaar achter hem, maar in maart 2027 moet hij zich in datzelfde Rabat laten herkiezen.

Een afkoopsom uit 2011 die vijftien jaar later blijft plakken: het is precies het soort dossier waar een bestuurder in verkiezingstijd niets aan heeft.

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