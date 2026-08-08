Heb je een iPhone? Deze twee verborgen functies vreten stiekem gigabytes op

Je verwijdert foto's, je gooit gesprekken weg, en toch blijft de warschuwing 'Opslag bijna vol' terugkomen. Dat ligt zelden aan jou. Het ligt aan twee instellingen die Apple standaard aanzet en vervolgens nooit meer noemt.

De eerste: je telefoon bewaart álles wat je ooit appte

Open Instellingen, tik op Apps, dan op Berichten, en scrol naar 'Bewaar berichten'. De kans is groot dat daar 'Permanent' staat. Dat is de fabrieksinstelling, en die betekent precies wat er staat: elk sms'je, elke iMessage, elke doorgestuurde video van een neefje op een trampoline uit 2017 staat er nog. Inclusief bijlagen.

En juist die bijlagen doen het werk. Losse tekstberichten kosten vrijwel niets, maar foto's en video's die jarenlang in gespreksvensters blijven hangen, groeien uit tot een berg van soms meerdere gigabytes. Wie veel in groepsappjes zit, verzamelt op die manier een fotoarchief waar hij nooit meer naar kijkt.

“Je iPhone bewaart standaard elk bericht dat je ooit hebt gekregen. Niemand heeft daar ooit om gevraagd.”

De oplossing kost tien seconden. Zet 'Bewaar berichten' op 1 jaar, of op 30 dagen als je stevig wilt opruimen. Alles wat ouder is, verdwijnt automatisch, mét bijlagen. Wel even opletten: die actie is definitief. Heb je gesprekken die je wilt bewaren, sla die dan eerst apart op.

De tweede: verwijderen is niet verwijderen

De tweede opslagvreter is nog gemener, omdat je denkt dat je juist opruimt. Verwijder je een foto, dan gaat die niet weg. Hij verhuist naar het album 'Recent verwijderd' en blijft daar dertig dagen staan. Al die tijd telt hij gewoon mee voor je opslag.

Hetzelfde geldt voor berichten, notities en bestanden. Elk van die apps heeft een eigen prullenbak met een bewaartermijn van dertig dagen. Wie een middag lang oude vakantievideo's zit te wissen, wint dus precies nul ruimte, tenzij hij daarna nog één keer doorpakt.

“Een maand lang blijven je ‘gewiste’ foto’s gewoon op je toestel staan.”

Dat doorpakken gaat zo. Ga in de Foto's-app naar het album Recent verwijderd, ontgrendel het met Face ID, tik op Selecteer en kies Verwijder alle. Doe daarna hetzelfde in Berichten, waar je 'Recent verwijderd' bovenaan de gesprekkenlijst vindt, en in de Bestanden- en Notities-app. Pas dan is de ruimte echt van jou.

Wat het je oplevert

Hoeveel je terugwint, hangt volledig af van je gebruik. Iemand die zijn telefoon vooral voor bellen gebruikt, merkt er weinig van. Wie al jaren dezelfde iPhone heeft, veel filmt en in tien groepsapps zit, kan zomaar een flink deel van zijn opslag terugkrijgen. Kijk voor je begint even in Instellingen, Algemeen, iPhone-opslag: daar zie je zwart op wit welke app het meeste opsnoept.

Een tussenweg is er ook. Zet je Berichten in iCloud aan, dan verhuizen je gesprekken en bijlagen naar de cloud en blijft je toestel licht. Je houdt alles, maar je betaalt het met iCloud-ruimte in plaats van telefoongeheugen. Voor wie zijn hele appgeschiedenis als familiearchief beschouwt, is dat de verstandigste keuze.

Waar zit je ruimte? Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag toont een gekleurde balk met apps, foto's, media en systeemgegevens, plus een lijst met apps op grootte. De categorie 'Systeemgegevens' bevat caches en tijdelijke bestanden en is niet direct te wissen. Bij de meeste gebruikers staan Foto's en Berichten bovenaan de lijst.

Meer weten?