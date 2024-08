Delta zint op compensatie CrowdStrike en Microsoft voor storing

ATLANTA (ANP/RTR) - Delta Air Lines heeft een rechtszaak aangespannen tegen cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike en Microsoft om de grote computerstoring van vorige maand. Daardoor zag de luchtvaartmaatschappij zich genoodzaakt duizenden vluchten te schrappen. Delta schatte de schade eerder al op een half miljard dollar, vele malen hoger dan bijvoorbeeld de schadepost van rond de 10 miljoen euro die Air France-KLM verwachtte.

"Er is geen basis, geen om te suggereren dat Delta op enigerlei wijze verantwoordelijk was voor de defecte software die systemen over de hele wereld liet crashen, inclusief die van Delta", heeft een advocaat van de Amerikaanse maatschappij geschreven aan CrowdStrike. Hij verwierp bij het indienen van de claims ook CrowdStrikes bewering dat de aansprakelijkheid van het bedrijf is gemaximeerd op "enkele miljoenen".

De wereldwijde computerstoring werd veroorzaakt door een fout in een automatische update van CrowdStrike voor Windows-systemen. Wereldwijd kregen tal van bedrijven daardoor tijdelijk te maken met uitvallende systemen. Bij Delta duurde het wel erg lang voordat de maatschappij haar systemen weer in orde had. Volgens advocaten van CrowdStrike had het cyberbeveiligingsbedrijf nog hulp aangeboden, maar die hulp zou door Delta zijn geweigerd.