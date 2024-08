Sprinter Lyles testte kort voor bronzen plak positief op covid

PARIJS (ANP/AFP) - De Amerikaanse sprinter Noah Lyles heeft na zijn derde plaats op de 200 meter op de Olympische Spelen aangegeven twee dagen eerder positief te zijn getest op covid. Lyles werd na de race in een rolstoel van de baan gereden. Zondag werd hij nog olympisch kampioen op de 100 meter.

"Ik werd dinsdagochtend vroeg wakker, rond 05.00 uur, en ik voelde me echt verschrikkelijk", zei hij tegen NBC. "Ik wist dat het meer was dan alleen pijn van de 100 meter. We hebben de artsen wakker gemaakt en we hebben getest en helaas bleek dat ik positief was voor covid."

Lyles zei dat de covid "zeker zijn tol heeft geëist". De Botswaan Letsile Tebogo pakte het goud op de 200 meter, voor de Amerikaan Kenneth Bednarek.