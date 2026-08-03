Democratische staten spannen zaak aan tegen Trump om heffingen

NEW YORK (ANP/RTR) - Een groep van 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur heeft maandag een rechtszaak aangespannen tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwste importheffingen die Trump heeft ingesteld voor zestig handelspartners.

De zaak is ingediend bij een rechtbank in New York en volgt op eerdere rechtszaken van kleine Amerikaanse bedrijven. Die stapten vorige maand naar de rechter op de dag dat de nieuwe importheffingen ingingen.

Zowel Amerikaanse staten als kleine bedrijven hebben al met succes bezwaar gemaakt tegen eerdere wereldwijde importheffingen die Trump tijdens zijn tweede ambtstermijn invoerde. Ondanks die juridische tegenslagen is de president nieuwe heffingen blijven opleggen.

Vorige maand voerde de regering-Trump nieuwe importheffingen van 10 en 12,5 procent in voor zestig handelspartners, waaronder de Europese Unie.