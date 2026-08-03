Wall Street sluit flink hoger door techrally en dalende olieprijs

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink hoger geëindigd. Vooral technologieaandelen zaten in de lift aan de start van de nieuwe maand, terwijl de olieprijs daalde. Dat gebeurde nadat president Donald Trump afzag van geplande aanvallen op Iran.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent hoger op 53.178,41 punten, de hoogste slotstand ooit. De breder samengestelde S&P 500-index eindigde 1,5 procent hoger op 7600,50 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging 2,1 procent omhoog tot 25.913,90 punten.

Vooral de technologiesector trok de beurzen omhoog. Zo won Meta Platforms 6 procent en steeg Amazon 4,6 procent. Daarmee bereikte het tech- en webwinkelconcern voor het eerst een beurswaarde van 3 biljoen dollar. Nvidia klom bijna 3 procent, terwijl Alphabet en Microsoft meer dan 4 procent hoger sloten.

Beleggers zijn opnieuw optimistisch geworden over technologieaandelen nu de resultaten van bedrijven beter uitvallen dan verwacht, zegt een beleggingsexpert bij de Amerikaanse vermogensbeheerder Argent Capital Management. "De markt gaat ervan uit dat de grote investeringen van techbedrijven in nieuwe infrastructuur een aantrekkelijk rendement opleveren", stelde de beurskenner.

Bristol Myers Squibb eindigde 0,3 procent in de plus. Naar verluidt voert het Amerikaanse farmaceutische concern gesprekken met de grotere Britse rivaal AstraZeneca over een mogelijke fusie. Een samenvoeging zou een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld opleveren, met een geschatte waarde van omgerekend bijna 350 miljard euro. In Londen waren aandeelhouders van AstraZeneca (min 6,3 procent) eerder op de dag minder enthousiast over de mogelijke fusiedeal.

De olieprijzen gingen flink omlaag na de opmerkingen van Trump over het afgeblazen van een aanval op Iran. De prijs voor Brentolie zakte 4,6 procent tot 83,90 dollar per vat. Amerikaanse olie werd ruim 5 procent goedkoper op 80,30 dollar per vat. De olieproducenten ExxonMobil (min 0,2 procent) en Chevron (min 1,9 procent) behoorden hierdoor tot de dalers.

De aandacht van beleggers gaat deze week verder uit naar de kwartaalresultaten van grote bedrijven als fastfoodketen McDonald's en entertainmentconcern Disney. Ook de chipfabrikanten Advanced Micro Devices (AMD), SanDisk en Western Digital openen deze week de boeken. SpaceX (plus 5,6 procent) komt dinsdag met zijn eerste kwartaalrapport sinds de beursgang van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk.