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Deutsche Bahn maakt na 7 jaar weer winst met spooractiviteiten

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 13:25
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BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn heeft in de eerste helft van 2026 voor het eerst in zeven jaar weer winst gemaakt met zijn kernactiviteiten. Dat maakte het staatsbedrijf donderdag bekend.
Onder de streep boekte Deutsche Bahn een winst van 147 miljoen euro, tegenover een verlies van 760 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. "Voor het eerst in zeven jaar schrijven onze spooractiviteiten weer zwarte cijfers", zei topvrouw Evelyn Palla in een toelichting. Ze benadrukt wel dat ze pas echt tevreden is als ook de dagelijkse dienstverlening aan reizigers verbetert.
Dat het financieel weer beter gaat, komt volgens Deutsche Bahn door een lopende reorganisatie. Die omvat onder meer kostenbesparingen en een vermindering van het aantal banen bij de directie en ondersteunende diensten. Daarnaast wil het spoorbedrijf de organisatie decentraliseren door meer verantwoordelijkheden bij de regio's neer te leggen. Regionale managers worden vervolgens nadrukkelijker afgerekend op hun prestaties.
Deutsche Bahn kampte de afgelopen jaren met hardnekkige problemen, zoals veel treinvertragingen, verouderde infrastructuur en zwakke financiële resultaten. Het spoorbedrijf leed over 2025 nog een nettoverlies van ruim 1 miljard euro.
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