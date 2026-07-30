ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ebola eist meer dan 1500 levens in Democratische Republiek Congo

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 13:21
anp300726142 1
KINSHASA (ANP/DPA) - Het dodental na de uitbraak van het ebolavirus in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. In het land zijn 3442 infecties vastgesteld sinds het eerste bekende ebolageval in april.
Volgens officiële cijfers ligt het sterftepercentage momenteel op 44 procent. De data van de Congolese regering zijn volgens experts niet compleet. Deskundigen denken dat veel besmettingen niet zijn ontdekt of geregistreerd en dat het virus al rondging voordat de uitbraak in mei werd vastgesteld.
De uitbraak heeft ook twee mensen in buurland Oeganda het leven gekost. De Oegandese minister van Gezondheid zei dinsdag dat de uitbraak voor zijn land voorbij is, omdat de laatste besmetting er inmiddels ruim een maand geleden plaatsvond. In Oeganda zijn twintig besmettingen vastgesteld.
loading

POPULAIR NIEUWS

nieuwe-kleding-wasmachine

Moeten nieuwe broek of rok eerst in de was? Ja, en dit is waarom

hero-optie1-promenade

Vroeg met pensioen naar de zon? Nederland betaalt ziektekosten niet meer

57df2d3f-ceac-5a16-a007-fa8c0cc325b5

De uitpondgolf is bijna voorbij: zoveel duurder wordt een koophuis als je wacht tot 2027"

hero-laagwater-kribben-illustratie

Alarmfase 2: Nederland verdeelt zijn water nu volgens noodregels

de-amerikaanse-president-donald-trump-dut-in-tijdens-een-bijeenkomst

‘Geïrriteerde’ Trump in conflict met topmedewerkers in het Witte Huis

shutterstock_2712242023

Het gifkikkertje wordt eindelijk iets schoner: waarom je aardbei nog steeds vol gif zit

Loading