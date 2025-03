Deze Europese Starlink-concurrent explodeert op de beurs

Europa is op zoek naar een eigen satellietnetwerk nu we niet meer kunnen vertrouwen op de VS en Musk zijn Starlink. Het Franse bedrijf Eutelsat lijkt het beste alternatief hiervoor te zijn. Beleggers tonen volop interesse, en dat is terug te zien op de beurs. De aandelenkoers steeg de afgelopen dagen al met zo'n 250 procent.

Een jaar geleden stond het aandeel nog boven de 12 euro, maar daarna raakte de waarde van het bedrijf in een vrije val. Vorige week was er nog nauwelijks 1,20 euro van over, maar nu lijkt de trend om te slaan. Wil je ook een aandeel Eutelsat bemachtigen, dan moet je nu rond de 4 euro neertellen.

Onzekerheid rond Starlink

De recente opleving van Eutelsat heeft te maken met de beslissing van Donald Trump om de wapenleveringen aan Oekraïne stop te zetten. Dit roept vragen op over de beschikbaarheid van Starlink voor het Oekraïense leger. Europese landen beginnen zich zorgen te maken over hun afhankelijkheid van het Amerikaanse netwerk.

De Franse Europarlementariër Christophe Grudler pleit voor een eigen Europees satellietsysteem. "Brussel moet onmiddellijk actie ondernemen om alle mogelijke alternatieve satellietoplossingen te onderzoeken", zegt hij.

Op dit moment heeft Eutelsat 35 geostationaire satellieten en meer dan 600 Low Earth Orbit (LEO)-satellieten tot zijn beschikking. Na Starlink heeft het Franse bedrijf de meeste satellieten in een lage baan rond de aarde, maar dit aantal valt in het niet bij de ruim 7500 satellieten die Starlink gebruikt.

Beleggers hopen dat Eutelsat kan profiteren van de geopolitieke spanningen en de Europese vraag naar een betrouwbaar alternatief.

Grote investeringen in defensie

De Europese Unie wil fors investeren in defensie. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde een voorstel aan om 150 miljard euro aan leningen beschikbaar te stellen. Dit kan oplopen tot 800 miljard euro als overheden gebruik maken van de volledige bandbreedte.

Deze plannen leggen Eutelsat en andere Europese technologiebedrijven geen windeieren. Of het aandeel de stijgende lijn vasthoudt, zal afhangen van de politieke en economische ontwikkelingen in de komende maanden.

Bron: BNR