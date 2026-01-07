ECONOMIE
DHL waarschuwt voor vertraging pakketbezorging

Economie
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 10:59
anp070126109 1
UTRECHT (ANP) - Nederlanders die wachten op een pakketje moeten woensdag rekening houden met vertraging. Op binnenwegen wordt minder geruimd en gestrooid, waardoor pakketbezorgers te maken hebben met uitdagende omstandigheden, stelt een woordvoerder van DHL.
"De hevige sneeuwval van woensdagochtend maakt het afleveren van pakketten bij ontvangers veel lastiger", laat de woordvoerder weten. De afgelopen dagen verliep de pakketbezorging bij DHL nog zonder noemenswaardige problemen.
Sinds woensdagochtend zijn de omstandigheden uitdagender, legt de woordvoerder uit. Het vraagt om extra voorzichtigheid bij het werk, benadrukt hij. "Veiligheid staat voorop."
DHL houdt ontvangers via de app op de hoogte van de levertijd.
