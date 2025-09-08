Dick's Sporting Goods rondt overname Foot Locker af

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse verkoper van sportartikelen Dick's Sporting Goods heeft de overname van sportschoenenketen Foot Locker afgerond, werd maandag bekend. Met de deal is 2,4 miljard dollar (ruim 2 miljard euro) gemoeid.

Foot Locker heeft ongeveer 2400 vestigingen, vooral kleinere winkels in steden over de hele wereld. Dick's heeft 800 grote winkels in voorsteden in de Verenigde Staten. In Nederland heeft Foot Locker 27 winkels. "Met deze overname wil Dick's uitgroeien tot een wereldwijde marktleider in de sportdetailhandel", staat in een verklaring van het bedrijf.

Foot Locker blijft als merk bestaan. "De verschillende labels zoals Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, WSS en Atmos blijven onderdeel van de groep", aldus het concern. De overname van Foot Locker werd in mei van dit jaar al aangekondigd.