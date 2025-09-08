Krant: regering VS naar hoogste hof over ontwikkelingshulp

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering stapt naar het Hooggerechtshof voor toestemming om miljardenuitgaven aan ontwikkelingshulp te bevriezen. Er ligt een verzoek om de zaak met spoed te behandelen, schrijft de krant The Washington Post. Dat kan een belangrijke stap zijn in het juridische gesteggel over hoeveel zeggenschap president Donald Trump precies heeft over overheidsuitgaven.

Over het bevriezen van ontwikkelingshulp wordt al maanden een juridische strijd gevoerd. Die draait om de vraag of de regering van president Donald Trump kan weigeren om uitgaven te doen waarmee het parlement al heeft ingestemd. Critici vinden dat strijdig met de grondwet. Een hof van beroep weigerde vorige week nog een uitspraak van een lagere rechter te blokkeren. Die had geoordeeld dat Trump niet zomaar het parlement kan passeren door miljarden dollars achter te houden.