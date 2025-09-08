ECONOMIE
Sluiter nieuwe trainer van tennisser Van de Zandschulp

Sport
door anp
maandag, 08 september 2025 om 16:01
ROTTERDAM (ANP) - Raemon Sluiter gaat aan de slag als trainer van Botic van de Zandschulp. De nummer 82 van de wereldranglijst beëindigde in juni de samenwerking met coach Peter Lucassen.
De 29-jarige Van de Zandschulp wil volgens Sluiter constanter presteren. Hij stond vorige maand in de finale van het tennistoernooi van Winston-Salem en werd een paar dagen later in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld.
Sluiter was tot april van dit jaar trainer van de Griekse Maria Sakkari. Hij werkte als coach ook samen met Kiki Bertens, Tallon Griekspoor en Elena Svitolina uit Oekraïne.
