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Directeur Heineken Nederland Maarten Schuurman (57) overleden

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Algemeen directeur Maarten Schuurman van Heineken Nederland is afgelopen vrijdag onverwacht op 57-jarige leeftijd overleden aan een hersenbloeding. Heineken zegt zeer verslagen te zijn door zijn overlijden.
"Maarten was ruim dertig jaar verbonden aan Heineken en heeft in die jaren, in Nederland en internationaal, enorm veel betekend voor ons bedrijf en onze mensen. We zullen zijn energie, betrokkenheid, warmte en oprechte aandacht voor anderen enorm missen", aldus een verklaring op de website van de bierbrouwer. Schuurman was sinds 2023 algemeen directeur van Heineken Nederland.
Hij was daarnaast ook vicevoorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW. Voorzitter Coen van Oostrom van VNO-NCW zegt met grote verslagenheid kennisgenomen te hebben van Schuurmans plotselinge overlijden. "Met zijn onstuitbare optimisme, pragmatische instelling en warme persoonlijkheid was Maarten een steunpilaar", aldus Van Oostrom.
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