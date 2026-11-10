BBB hoopt binnen twee dagen op 'voldoende vooruitgang' gesprekken

DEN HAAG (ANP) - BBB-leider Henk Vermeer hoopt dat de komende twee dagen "voldoende vooruitgang" wordt geboekt in de gesprekken tussen de coalitie en het verbond met JA21 en de SGP waar hij deel van uitmaakt. Donderdag wordt gestemd over het belastingplan, maar er is nog steeds geen meerderheid in zicht.

De drie rechtse partijen eisen strenger migratiebeleid, een "pas op de plaats" op medisch-ethisch gebied en een afzwakking van de stikstofplannen. Vooral op dat laatste punt wilde het kabinet geen verdere concessies doen.

Chris Stoffer (SGP) zei dat hij en zijn bondgenoten "tot de laatste minuut" bereid zijn om te praten met het kabinet over steun. Inhoudelijk kunnen de drie partijen niets via het belastingplan wijzigen om hun wensen te verzilveren. Maar bij de begrotingsbehandelingen, zoals van het ministerie van Landbouw, kan dat bijvoorbeeld op het gebied van stikstof wel. "Wij kijken ook constructief naar alle begrotingen", zei Stoffer daarover.