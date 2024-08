Disney toch akkoord met rechtszaak over fataal restaurantbezoek

ORLANDO (ANP) - The Walt Disney Company wil toch dat de rechter oordeelt in hoeverre het entertainmentconcern de dood van een Amerikaanse vrouw kan worden aangerekend. De vrouw overleed aan een allergische reactie na het eten in een restaurant in Disney World. De echtgenoot spande daarop een rechtszaak aan. Disney stelde eerder dat de weduwnaar dat niet kon doen, omdat die stap inging tegen de voorwaarden van zijn proefabonnement voor streamingdienst Disney+.

"We geloven dat deze situatie een zorgvuldige aanpak vereist om snel tot een oplossing te komen voor de familie die zo'n pijnlijk verlies heeft meegemaakt", stelt het bedrijf in een verklaring aan persbureau Reuters. "Daarom hebben we besloten om af te zien van ons recht op arbitrage en de zaak voor de rechter te brengen."

De Amerikaanse vrouw bezocht het restaurant met haar man en moeder in oktober vorig jaar. Het personeel zou hebben toegezegd dat het eten van de vrouw geen allergenen bevatte. Uiteindelijk kwam zij te overlijden, volgens de aanklacht door een allergische reactie op een te hoge hoeveelheid noten en zuivel in haar lichaam.