Beleggers op Damrak wachten op bijeenkomst centrale bankiers

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak lijkt dinsdag voorzichtig hoger te openen. De beurshandel staat deze week vooral in het teken van de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell zal daar vrijdag een toespraak houden. Beleggers hopen dat Powell aangeeft dat de Federal Reserve volgende maand begint met het verlagen van de rente om de economie te ondersteunen.

Het cijferseizoen op de beurzen is inmiddels grotendeels achter de rug. Wel komen deze week nog de verzekeraars Aegon en ASR met resultaten. Ook laadpalenmaker Alfen opent de boeken. Op Wall Street brengt doe-het-zelfconcern Lowe's later op de dag zijn kwartaalcijfers naar buiten. In Europa staan de definitieve inflatiecijfers over juli op het programma.

De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 1,8 procent hoger en maakte daarmee het koersverlies van een dag eerder weer goed. De stemming in Japan werd gesteund door de hogere slotstanden op Wall Street, waar vooral de techbedrijven stevige koerswinsten lieten zien. De beurs in Sydney won 0,2 procent. Uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Australische centrale bank bleek dat de beleidsmakers een renteverlaging op korte termijn "onwaarschijnlijk" achten.

De beurzen in Hongkong en Shanghai daalden 0,6 en 1,2 procent. De Chinese centrale bank heeft twee belangrijke rentetarieven ongewijzigd gelaten, na een verlaging in juli om het kwakkelende herstel van de op een na grootste economie ter wereld aan te jagen. Het besluit was conform de verwachting van economen. Het gaat om het rentetarief voor eenjarige leningen, dat dient als maatstaf voor bedrijfsleningen en leningen voor huishoudens, en de rente voor leningen met een looptijd van vijf jaar, die dient als maatstaf voor hypotheken.

De Europese beurzen begonnen de week licht hoger. De AEX klom 0,4 procent tot 908,85 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent. Op Wall Street sloot de Dow-Jonesindex 0,6 procent hoger op 40.896,53 punten. De brede S&P 500-index won 1 procent en techgraadmeter Nasdaq klom 1,4 procent. Technologiebedrijven zoals Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD) stegen ruim 4 procent.

De euro was 1,1077 dollar waard, tegen 1,1071 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 73,75 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,9 procent tot 77,01 dollar per vat.