7 dingen die je niet weet over de penis

1. Je moet regelmatig een erectie krijgen om je penis in vorm te houden. Zonder regelmatige erecties wordt het weefsel van de penis minder elastisch en kan hij krimpen. De penis kan dan 1-2 centimeter kleiner worden.

2. Een korte slappe penis wordt (in de meeste gevallen) tijdens een erectie twee keer zo groot als een grote slappe penis.





5. De meeste mannen zouden trots zijn als ze zouden weten dat hun penis twee keer zo lang is als ze denken dat hij is. Dit komt omdat de helft van de lengte van de penis in het mannelijk lichaam zit.





6. Op de huid van de penis bevinden zich verschillende bacteriën. Uit onderzoek is gebleken dat er 42 soorten bacteriën op de penis leven. Mannen die besneden zijn hebben minder bacteriën op hun penis.





7. De meeste mannen zijn niet besneden. Wereldwijd is 30% van de mannen van 15 jaar en ouder besneden.

4. Vanaf 25 jaar begint de gevoeligheid van de penis af te nemen. De sterkste daling van gevoeligheid is te zien tussen de 65 en de 75 jaar.