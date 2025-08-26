ECONOMIE
DNB en ECB reageren niet op ontslag Fed-bestuurder door Trump

Economie
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 12:22
anp260825111 1
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandsche Bank (DNB) wil niet reageren op Donald Trumps beslissing om Federal Reserve-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. "Dat is iets tussen de Fed, mevrouw Cook en het Witte Huis", laat een woordvoerder weten. In algemene zin wil de Nederlandse centrale bank wel kwijt dat monetair beleid en prijsstabiliteit gebaat zijn bij een onafhankelijke centrale bank.
Ook de Europese Centrale Bank (ECB) geeft geen commentaar op de kwestie. ECB-president Christine Lagarde waarschuwde zondag in een interview met nieuwszender Fox dat het ondermijnen van de onafhankelijkheid van een centrale bank kan leiden tot economische ontregeling.
Het ontslag van Cook wordt gezien als een nieuwe aanval van president Trump op de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank. Trump zet de Fed al een tijd onder druk om de rente te verlagen. Persbureau Reuters sprak vorige week met centrale bankiers en de Finse ECB-beleidsmaker Olli Rehn had het toen over "politiek gemotiveerde aanvallen op de Fed".
