Moeder 'slachtoffer' zaak-Borsato: 'Ik word nerveus als mijn bh-bandje piept'

De moeder van het vermeende slachtoffer in de zaak rond Marco Borsato kwam er in de rechtszaak niet zo goed uit. Zij en haar gezin zouden bezeten zijn van seks . Dus wat kon je Marco kwalijk nemen, was de teneur van de verdediging van de zanger. Ze heeft daar last van, zegt ze tegen het AD . „Ik word tegenwoordig al nerveus als mijn bh-bandje onder mijn hemdje uit piept, wat voor signaal ik daarmee afgeef, na al die verhalen in de rechtbank. Ik heb moeite met het beeld dat is ontstaan, al kan ik het nog enigszins van me afzetten. Maar mijn directe omgeving heeft er ook last van. Dat raakt me.”

De moeder heeft nu het AD gezocht om weerwoord te bieden. Ze is niet oversekst en Marco is wel schuldig. "Ik héb ook een heel vrije manier van denken daarover. Ik vind seks heel leuk, mijn man ook. Ik maak van mijn hart geen moordkuil. Voor veel mensen is seks nog een beetje taboe. Dus als er dan iemand is die er wel makkelijk over praat, is dat soms voor mensen een verademing. Mijn man en ik denken heel open, dat was in mijn vorige huwelijk ook zo. Dat is misschien niet zoals de meeste mensen leven, maar het is ook weer niet zó gek. En nee, we lopen niet naakt door het huis, als we mensen over de vloer hebben." Ze zegt dat de zanger volgens haar geen slecht mens is, maar dat hij wél grenzen heeft overschreden. Met haar uitspraak benadrukt ze dat het haar dochter niet om wraak of een hoge straf te doen is, maar om erkenning voor wat er is gebeurd.

Context van de zaak

Het vermeende slachtoffer zag Borsato jarenlang als een soort peetvader, nadat haar eigen vader door zelfdoding om het leven was gekomen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de zanger die vertrouwensband misbruikt en haar als minderjarige meermalen op ontoelaatbare wijze betast. Het OM eist vijf maanden cel, terwijl de verdediging juist vrijspraak vraagt en de geloofwaardigheid van moeder en dochter zwaar betwist.

Wens van het slachtoffer