Met deze simpele test meet je je biologische leeftijd

We weten allemaal hoe oud we zijn op basis van onze geboortedatum, maar wist je dat je biologische leeftijd iets heel anders kan zijn?

Je biologische leeftijd vertelt je namelijk meer over de werkelijke staat van je lichaam en gezondheid dan je kalenderleeftijd. Een eenvoudige test kan je helpen om hier meer inzicht in te krijgen. Deze test is niet alleen leuk om te doen, maar geeft ook waardevolle informatie over hoe fit en gezond je lichaam is.

Wat is biologische leeftijd?

Je biologische leeftijd verwijst naar de conditie van je cellen, weefsels en organen. Terwijl je kalenderleeftijd gewoon het aantal jaren is dat je hebt geleefd, kan je biologische leeftijd beïnvloed worden door je levensstijl, genetica en omgevingsfactoren. Een gezond dieet, voldoende beweging en weinig stress kunnen ervoor zorgen dat je biologische leeftijd lager is dan je kalenderleeftijd. Omgekeerd kunnen slechte gewoonten zoals roken, ongezond eten en te weinig beweging ervoor zorgen dat je biologische leeftijd hoger is.

Waaruit bestaat de test?

Blijf zo lang mogelijk op één been balanceren. Onderzoekers hebben namelijk vastgesteld dat de tijd waarin we rechtop en in evenwicht kunnen blijven, afneemt naarmate we ouder worden.

Ons vermogen om in balans te blijven neemt elke tien jaar met 2,2 seconden af ​​als we balanceren op ons niet-dominante been en met 1,7 seconden als we balanceren op ons dominante been. “Deze bevinding is belangrijk omdat deze meting geen gespecialiseerde expertise, geavanceerde hulpmiddelen of meet- en interpretatietechnieken vereist”, leggen de onderzoekers van de Mayo Clinic uit.

Doe de test

Doe je schoenen uit.

Balanceer zo lang mogelijk op één been terwijl je de timer start.

Als je het 15 seconden vasthoudt, heb je de biologische leeftijd van een 50-jarige.

Als je het minder dan 13 seconden volhoudt, heb je de biologische leeftijd van een 60-jarige

Maar wees gerust: door je spiermassa en flexibiliteit te vergroten en tegelijkertijd een gezonde levensstijl aan te nemen, kun je verbeteren en dus… verjongen.